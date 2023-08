Beauronne accueille son 20e marché des potiers, samedi 19 et dimanche 20 août 2023

Une ambiance festive et conviviale, avec de multiples animations, vous sera proposée samedi 19 et dimanche 20 août à Beauronne (entre Ribérac et Mussidan) pour la 20e édition du marché des potiers. L’entrée sera libre sur les deux jours, de 10h à 19h.

ⓘ Publicité

L’Association Culture, Art, Sport, Loisirs vous invite à partir à la rencontre de 30 potiers, venus présenter des œuvres originales et de styles variés. Diverses animations vous attendent ; démonstration de tournage, atelier enfants, exposition des œuvres de Christian Legendre à la Maison de la Poterie (peintures, sculptures), une tombola… Côté musique, concert gratuit de bols sonores en céramique avec le groupe Parabolic Orchestra dans l’église, samedi soir de 19h à 20h30, et déambulation musicale et costumée par le groupe folklorique « Las Belutas dau Cantou » dimanche après-midi. Dimanche midi, enfin, les producteurs du pays vous proposeront une restauration sur place.