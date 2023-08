BiObernai, le salon de l'agriculture biologique avec France Bleu Alsace

Pour BiObernai 2023 , qui se déroulera les 15, 16 et 17 septembre prochains à Obernai, l’heure sera à la fête ! Cette édition anniversaire, la 20ème, ne sera colorée d’aucun thème particulier comme c’est le cas chaque année, mais sera l’occasion d’une célébration de toutes les valeurs autour de la « culture bio », portées par l’événement depuis sa création: respect de la terre par une agriculture en adéquation avec les lois de la nature, transmission, partages, rencontres, solidarité, fraternité… toujours dans un esprit fédérateur et inclusif de tous les acteurs régionaux animés par cette même éthique dans leur activité !

En marge de cette édition anniversaire, les organisateurs ont choisi d’inaugurer un nouvel espace dédié aux professionnels - BiObernai PRO, le Forum des Pros du Bio en Alsace - dans la salle des Fêtes d’Obernai, durant les 3 jours de 11h à 17h

250 exposants et plus de 100 animations

Comme chaque année, BiObernai accueillera plus 250 exposants (dont ¼ de nouveaux exposants). Plus de 100 animations gratuites (excepté les ateliers DIY pour lesquels une petite participation financière sera demandée) – conférences bien-être et vie saine, ateliers pratiques, ateliers créatifs, Café Klastch (consacré cette année à des auteurs de livres), sortie botanique, animations enfants seront à disposition du public.

La sphère divertissement, artistique et culturelle ne sera pas en reste avec deux expositions photos (l’une proposée par la Fondation Botanic, l’autre par Chloé et Alexandre Bès jeunes photographes animaliers professionnels), un spectacle équestre (Les Cavaliers du Rêve), un photo call spécial 20 ans pour se faire tirer le portrait et repartir avec sa photo souvenir, les déambulations humoristiques de la Cie de la Trappe à Ressorts, etc

Infos pratiques

Horaires : de 10h à 19h

Entrée libre et gratuite, tous les matins jusqu’à 12h

À partir de 12h : Plein tarif 6€/ Tarif solidaire 3€ (étudiants, personnes sans emploi, personnes à mobilité réduite)

Gratuit les 3 jours pour les – 12 ans, les visiteurs venant en train ou à vélo

Plus d'informations sur :