Vivez la Fête du Printemps, du 5 au 8 mai, grâce aux Vitrines de Reims !

La Fête du Printemps , organisée par les Vitrines de Reims, fait partie d'une série de manifestations organisées par l'association rémoise afin de promouvoir, tout au long de l'année, la ville et ses talents locaux : la Braderie de Printemps , Reims Pétanque ou encore Bulles & Terroirs sont quelques-uns des évènements de cette année 2023 que les visiteurs pourront découvrir en 2023.

Cette année, les Vitrines de Reims vous proposent de vous balader en plein cœur de la Cité des Sacres et d'y découvrir un marché aux fleurs, des spectacles de danse, du street art, des concerts ainsi que divers ateliers participatifs printaniers. Des activités agréables et intéressants, en particulier si le beau temps est effectivement de la partie...

Dans le Bouchon en Or, chaque jour entre 11 heures et midi, vous pouvez jouer pour espérer repartir avec des chèques cadeaux valables chez les commerçants adhérents des Vitrines de Reims. Pour cela, composez le 03 26 48 2000 (prix d'un appel local) sans plus attendre !

Bonne chance à tous, et célébrons tous ensemble le printemps !