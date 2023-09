C'est le week end de la traditionnelle fête de la prune à Presentevillers

Certes il y aura des prunes, des tartes de la confiture, mais aussi un beau programme

Vous pourrez déambuler et chiner de bonnes affaires au grand vide-greniers installé pour l'occasion. Plus de 170 exposants vous attendent, il y aura aussi des jeux, des animations, des démonstrations d'arts martiaux, de la musique avec l'orchestre "Rocks Players" de la danse et beaucoup d'autres surprises...

ⓘ Publicité

Voici le programme complet rien que pour vous :

8h30 : ouverture puces, brocante, artisanat, vente de prunes et de tartes

10h00 ouverture des stands de jeux, animation, vente de tickets repas

10h30 orchestre "Rock Players"

11h15 Arts martiaux

11h45 inauguration officielle de la fête en présence des élus locaux

12h00 Repas

de 14h00 à 18h00 animations, orchestre, arts martiaux, danse avec le "Country club de Montbéliard"

17h30 remise des lots des différents jeux

18h00 clôture de la fête en musique

Vite, vite, enfin pas trop quand même, sinon vous ne ferez pas que la déguster...la prune...

Rendez-vous à Présentevilliers ce dimanche 24 septembre.