Cabaret Vert du 16 au 20 août 2023 à Charleville-Mézières

Le Cabaret Vert fait son retour du 16 au 20 août 2023, au square Bayard de Charleville-Mézières, avec une nouvelle édition mettant à l'honneur de nombreux artistes et groupes musicaux en tous genres comme Calvin Harris, The Chemical Brothers, Cypress Hill, Christine and The Queens, Juliette Armanet, Selah Sue…

Le Cabaret Vert, c’est aussi des dessins et des bulles, avec un festival BD parmi les plus en vue du pays d’Uderzo et Goscinny. Des expositions, des masterclass, des ateliers, des jeux, des animations.. vous attendent durant ces 4 jours !

À cette occasion, 125.000 festivaliers sont attendus sur place autour de la culture, de l’engagement écologique et de l’art de vivre ensemble !

LE CABARET VERT | ECO FESTIVAL

