CARTE - Pour la Fête de Musique, retrouvez les concerts organisés près de chez vous en Moselle 🎼

Depuis plus de 40 ans, la Fête de Musique se déroule le 21 juin et se veut une grande fête populaire et gratuite. Retrouvez tous les concerts et animations organisés à côté de chez vous.

France Bleu Lorraine fête la musique ! Envie de danser et chanter ? Découvrez où sortir le soir du 21 juin, à côté de chez vous ! Les coups de cœur de France Bleu Lorraine 🔥 Rendez-vous au stade de Roncourt ce samedi 24 juin pour profiter d'une soirée musicale et festive autour de la tradition du feu de la St Jean Et vivez la fête de la musique toute la soirée sur France Bleu Lorraine : l'émission Décibels de 19h à 21h, Émilie Mazoyer et Nicolas Schmitt nous offrent un condensé de l'actualité musicale. Puis, dès 21h, grand concert en direct depuis Reims avec notamment Patrick Bruel, Vianney, Amir, Juliette Armanet, Jane et bien d'autres.