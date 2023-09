Ce week-end, c'est la Transterritoire VTT

Comme chaque année, aura lieu la Transterritoire VTT, une manifestation majeure de l'Est de la France.

Cette année encore, le départ pour la Transterritoire VTT, se fera du site du Techn'hom à Belfort.

Les inscriptions seront possibles sur place, avant le départ, à partir de 7 h 30. Pour les plus prévoyants, vous avez la possibilité de vous inscrire en amont :

Sur internet : à partir du site de la Compagnie Belfort Loisirs. Une fois l'inscription faites, munissez vous de votre accusé d'inscription reçu par émail, et présenter vous, entre 17 et 19 h dans les locaux de la CBL, au 3 rue Louis Aragon à Belfort, pour retirer votre plaque et votre t-shirt.

Dans les magasins partenaires : plusieurs permanences sont prévues cette semaine pour vous inscrire auprès des bénévoles de la CBL. Dans les magasins, Décathlon Bessoncourt (porte d'Alsace) et Décathlon Montbéliard (pied des Gouttes), le samedi 23 septembre et mercredi 27 septembre de 14 à 19 H, ainsi qu'au Centre Leclerc Belfort , (galerie Marchande), le samedi 23 septembre et le samedi 30 septembre de 14 à 19 H. Vous recevrez directement votre plaque et votre t-shirt sur place.

Les tarifs pour les inscriptions sur internet, sont de 11 € à partir de 13 ans et 4 € pour les moins de 12 ans jusqu'au 30 septembre 22 h. Et concernant les personnes s'inscrivant le jour de la manifestation, les tarifs sont de 12 € à partir de 13 ans, et de 5 € jusqu'à 12 ans.

BONNE TRANSTERRITOIRE À TOUTES ET À TOUS !