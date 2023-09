Ce week-end c'est le Semi-marathon du Lion, attention à la circulation !

Le départ se fera à Montbéliard et l'arrivée à la citadelle et au Lion de Bartholdi, parking de l'Arsenal à Belfort

Ce sont quelques 2000 coureurs venus de tous les horizons qui sont attendus et près de 25 000 spectateurs . La circulation et le stationnement seront donc compliqués, voici quelques informations concernant Belfort :

Parking de l'Arsenal : stationnement interdit du vendredi 22 septembre 8 h au lundi 25 septembre à 12 h.

Parking de la Révolution française et des impôts : stationnement interdit du samedi 23 septembre 8 h au dimanche 24 septembre à 18 h.

Zone d'arrivée :

Rue de la République, place de la Révolution française, accès au parking de l'Arsenal, avenue Maréchal-Foch :

Circulation interdite : dimanche 24 septembre de 6 h à 14 h

Stationnement interdit : dimanche 24 septembre de 1 h à 14 h

Zone de parcours :

Quai Vauban, rue du Dr-Charles-Fréry, rue Dreyfus-Schmidt, rue Metz-Juteau, rue de la République, place de la Révolution française, rue Émile-Zola :

Circulation interdite : dimanche 24 septembre 6 h à 14 h

Stationnement interdit : dimanche 24 septembre de 1 h à 14 h

Les transports en commun seront aussi perturbés

Le dimanche 24 septembre, des perturbations sont à prévoir sur le réseau de 05h00 à 14h00 : Ligne 1 : Après l'arrêt Liberté, la ligne prendra l'itinéraire de la ligne 4 jusqu'à l'arrêt Rabin pour reprendre son trajet normal. Les arrêts : Faubourg de Lyon, Gare, Denfert Rochereau, Schwob, Foch, République et Clemenceau sont supprimés dans les deux sens. Ligne 2 : itinéraire dévié entre les arrêts Laurencie et Clémenceau. Les arrêts : Cimetière Militaire, Parant, Sellier, Altkirch, Les Perches, Multiplexe, Colbert, Sernam, Gare, Denfert Rochereau et Faubourg de Lyon sont supprimés dans les deux sens. Ligne 3 : itinéraire dévié entre les arrêts Colbert et Hôpital NFC. Les arrêts : Multiplexe, Varonne, Bosmont, Jacquot, Eluard, Grottes, Andelnans Près, Port de Botans, Oeuf Frais et Sévenenans UTBM sont supprimés dans les deux sens. Ligne 4 : pas de changement Ligne 5 : Après l'arrêt Rabin, la ligne prendra l'itinéraire de la ligne 4 jusqu'à l'arrêt Briand pour reprendre son trajet normal. Les arrêts : Clémenceau, Marseille, Les forges et Champs de Mars sont supprimés dans les deux sens.

Que vous soyez coureur ou spectateur, bonne course à vous !