Cet été, jouez avec France Bleu Champagne-Ardenne et remportez des tas de cadeaux ...

Et si on vous proposait de rencontrer Robin des Bois à LA CASSINE

Embarquez à bord d’une tribune mobile & couverte unique en Europe qui se déplace au fil des scènes sur 300 mètres et vous offre la plus grande scène du Grand Est.

Départ du Couvent des Cordeliers, arrivée aux ruines du château : vous suivez les protagonistes tout au long de l'histoire. Le tout est orchestré par une équipe 100% bénévole qui fait tout : jeu, costumes, décors, cuisine, entretien..

Vivez une expérience unique en Europe !

Robin des Bois, spectacle unique en Europe, les vendredis et samedis jusqu'au 12 août.

Une grande fresque populaire où passion, courage, amour et liberté triomphent !

INFOS PRATIQUES :

Parking gratuit - Ouverture des portes 19h - Repas avec ou sans réservation à partir de 19h - Ouverture de la tribune 21h30 - Début du spectacle 22h30 pour une durée de 2h

PMR & porteurs de handicap : réservez au 03 24 35 44 84 (choix 3)

LA CASSINE 9 rue du Couvent des Cordeliers 08160 Vendresse

Tel : 03 24 35 44 84

Embarquez pour une expérience interactive, ludique et multi sensorielle hors du commun avec PRESSORIA .

En famille ou entre amis, venez percer les mystères de ce vin mythique, le champagne (attention l'abus d'alcool est dangereux pour la santé

Observez, touchez, sentez, écoutez… Explorez à votre rythme le parcours immersif et interactif de PRESSORIA . Découvrez le vin des rois à travers vos 5 sens. Géologie, climat, face cachée de la vigne, vendange, élaboration du champagne, effervescence… Avec cette expérience ludique, ces mots prennent une toute nouvelle dimension.

PRESSORIA 11 bd Pierre Cheval 51160 Aÿ Champagne

Tel : 03 26 77 898 77

contact@pressoria.com

Découvrez la mer, oui la mer, à Verzenay.

Prenez de la hauteur en grimpant les marches du Phare de Verzenay.

Tout se mérite !

Grimpez les 101 marches qui vous mènent à un belvédère, situé à 25 mètres de hauteur, spécialement aménagé qui vous offre un panorama d’exception à 360°.

Aménagé tel un espace au bord d’un littoral, le jardin du Phare surplombe la mer de vigne imaginée par Joseph GOULET, fondateur du Phare en 1909.

Découvrez l'écomusée de la vigne à travers un parcours découverte de la vigne champenoise, ludique et pédagogique, par le biais d'espaces dédiés

Profitez également, jusqu'au 17 septembre et pour la 3e année consécutive de " Un été au Phare ". Venez avec votre pique-nique pour profiter de ce lieu mythique et assister aux différents concerts proposés.

► Le Programme

LE PHARE DE VERZENAY 51360 Verzenay

Tel : 03 26 07 87 87

