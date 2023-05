Châlons-en-Champagne accueille l'édition 2023 de Furies du 6 au 10 juin

Furies, c'est l'art qui prend possession de la rue, à Châlons-en-Champagne !

Véritable institution artistique, Furies est avant tout l'occasion, pour le grand public, de découvrir des artistes de toutes origines et de tout spécialités dans les rues et les salles de spectacle de la ville-préfecture. Une mise en avant du théâtre de rue et de cirque très originale ! Les artistes pourront également bénéficier d'accueil en résidence.

Comme l'explique avec entrain le directeur de Furies et du Palc Jean-Marie Songy, la " 34e édition du festival Furies se tiendra sous l'égide active de la concertation" : autrement dit, les artistes vont se démener et bousculer le public venu les voir et les applaudir !

Parmi les compagnies présentes en 2023, la compagnie Carabosse, la compagnie Sacékripa ou encore Marzouk Machine et les Arts Oseurs.

Le grand public pourra découvrir de nouveaux spectacles de théâtre de rue et de cirque et en prendre plein les yeux. Certains spectacles imposent une réservation obligatoire, à savoir Héroïne (de la compagnie les Arts Oseurs) et Échappées (de la 35e promotion des étudiants du CNAC).

Les réservations auront lieu sur Internet ainsi qu'à l'espace accueil-billetterie du village du festival. L'équipe accueillera le public du dimanche 4 au samedi 10 juin, de 12 heures à 19 heures, au village du festival sur le Grand Jard.

Un espace de convivialité, avec petite restauration et bar sur place, est prévu.

France Bleu Champagne-Ardenne est partenaire de l'évènement.