Château en scène à Montbéliard : Concerts et spectacles du 11 juillet au 22 août.

Tout au long de l'été, tous les mardis à 20h et dimanches à 18h, du 11 juillet au 22 août , la Ville de Montbéliard vous propose de venir profiter de "Château en scène". Une programmation riche, variée, et accessible à tous publics, mélangeant, concerts, numéros de cirque, théâtre, chaque spectacle a été soigneusement sélectionné. Les performances vivantes et captivantes vous transporteront dans un monde d'émotions et de divertissement . Que vous soyez amateurs de musique, de danse, de théâtre, de cirque, ou simplement en quête d'une soirée divertissante, cette programmation est faite pour vous.

L'ouverture a été donnée mardi 11 juillet à 22h30 avec un spectacle de feu spectaculaire.

Ce mardi 18 juillet, la compagnie Zania sera sur scène pour une représentation humoristique et touchante sur le thème du temps qui passe. Danse, humour, musique et poésie racontée à travers des acrobaties à vélo et d'autres prouesses artistiques.

Dimanche 23 juillet, le groupe FiftyFive Horsemen proposera un concert de Blues et rock’n’roll, qui rappellera les années 50. Le groupe s'inspire de célèbres artistes tels que Muddy Waters, Elvis Presley ou Chuck Berry, pour proposer une musique authentique et passionnée.

D'autres spectacles et concertes sont à découvrir tout au long de cette été, jusqu'au 22 août.

L'entrée est gratuit et ouvert à tous publique.

Plus d'informations : Château en scène (montbeliard.fr)