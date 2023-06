Christophe Maé, Jenifer, Celtic Legends et Synapson sur les Scènes d'été de Sainte-Maxime

Une totale harmonie s'empare des Scènes d'été de Sainte-Maxime dans une ambiance de festival au Théâtre de la Mer à ciel ouvert sur la promenade A. Simon Lorière en bord de mer. Au programme 4 soirées exceptionnelles avec des artistes incontournables.

Au programme :

Samedi 15 juillet à 21h30 : CHRISTOPHE MAÉ

Christophe Maé signe son grand retour sur scène en 2023 après l’énorme succès de sa dernière tournée des Zénith et de sa tournée anniversaire (120 dates - 500 000 spectateurs).

"Heureux, fier et impatient de vous présenter mon nouvel album. Cet album, c'est le temps qui passe et l'urgence d'en profiter" écrit sur Instagram l'ancienne vedette de la comédie musicale "Le roi soleil", qui a, pour ce projet, eu un coup de foudre musical pour le Cap-Vert après avoir écouté, un peu par hasard, une playlist consacrée à Cesaria Evora et d'autres artistes locaux. C’est donc là-bas qu’il a décidé de poser ses valises pour s’inspirer et créer. De ce voyage ressort un nouvel album prévu au printemps prochain porté par le single "Pays des merveilles".

Christophe Maé & Ceuzany - Pays des merveilles (Clip Officiel)

Mardi 25 juillet 2023 à 21h30 : JENIFER

Son nouvel album est pensé pour la scène. Jenifer souhaite partager ces moments intenses, hors du temps avec le public. Pour chacun des titres, elle a imaginé la mise en scène et la direction artistique dès son entrée en studio. Ces sons sont accompagnés d’une image forte, élégante et assumée qui apporte une touche rétro et iconique.

« C’est l’album que je rêvais de faire... Et bientôt il ne m’appartiendra plus. Qu’il voyage aussi loin que possible avec vous, avec moi » Jenifer

C’est donc accompagnée de nombreux musiciens, d’une scénographie à couper le souffle et dans une ambiance survoltée, que Jenifer vous emmènera faire la fête sur son n°9 Tour.

Jenifer - Est-ce que tu danses ? (Clip officiel)

Jeudi 3 août 2023 à 21h30 : SYNAPSON + KLINGANDE

Assistez à la rencontre entre un duo explosif sur scène et un virtuose de la musique électro !

SYNAPSON : En 2015, ils sortent leur premier album « Convergence », comme l’union de leurs deux univers en une musique électronique limpide comme s’ils n’avaient jamais fait qu’un. Ils affirment avec ce projet l’importance de la voix dans leurs productions. En 2020, pour les 10 ans du groupe, et désireux de retrouver ce qui a rendu leur musique si palpitante, Alex et Paul s’embarquent dans un nouveau projet incluant des collaborations issues des quatre coins du monde : « Global Musique ». L’aventure continue en 2022 avec la suite « Global Musique Vol. 2 » dont les titres nous transportent en Inde, au Maroc, au Canada ou encore plantent un décor aux inspirations afro-caribéennes. Synapson, c’est avant tout un amour de la scène avec une volonté de partage à travers le live. Le duo, en vrais musiciens autodidactes, s’entoure de chanteurs et d’autres musiciens pour les compléter sur scène.

Synapson - Beleza (Official Video)

KLINGANDE : Champion du genre house mélodique, Cédric Steinmyller - plus connu sous le nom de Klingande - a insufflé une nouvelle vie dans le monde de la musique électronique avec ses productions impeccables et ses sons entraînants, consolidant sa réputation comme l'un des producteurs les plus rafraîchissants et les plus originaux de la musique de danse moderne. Ses mixes invités ont été applaudis par Billboard et Dancing Astronaut et il a été sollicité pour des remixes par tout le monde, de feu Avicii et Wyclef Jean à Parov Stelar. Musicien au sens propre du terme, Klingande se distingue par sa volonté de produire des paysages sonores inhabituels et envoûtants.

Klingande & Solar State - Heartwaves feat. Sam Gray (Lyric Video) [Ultra Records]

Jeudi 10 août 2023 à 21h30 : CELTIC LEGENDS

Celtic Legends est un show itinérant de musique et de danse celtique internationalement connu. Depuis sa création, il a été vu par plus de 3 millions de spectateurs et s’est produit plus de 2500 fois sur toutes les scènes du monde entier. Celtic Legends a été créé il y a 15 ans dans les landes sauvages du Connemara en Irlande par une petite équipe de jeunes artistes talentueux de Galway réputés pour leur soutien développement de la culture irlandaise et la mise en valeur de son originalité. Pendant plus de 2 heures, la troupe composée de musiciens et de danseurs vous fait découvrir des ballades irlandaises, des instruments traditionnels tels que le Bodhran, fiddle,pipe, penny whistle, uileann, sans oublier la danse celtique et les claquettes.

Celtic Legends 20 Years/20 ans

Informations pratiques :

Réservation en ligne ou sur place à l'Office de Tourisme :

Billetterie ouverte :

D'avril à juin, de 9h de 12h30 et 14h à 18h.

En juillet et août, de 9h à 12h30 et 15h à 18h.

Téléphone : [04 94 55 75 55](tel:04 94 55 75 55 "tel:04 94 55 75 55")

contact@sainte-maxime.com