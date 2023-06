Ciné Plein Air à Marseille

Des écrans voyageurs dessinent un itinéraire cinématographique qui quadrille la cité phocéenne dans toute son

étendue en proposant des projections de qualité sur des sites conviviaux, prestigieux et souvent inattendus.

Le public au cœur du Ciné Plein-Air

Chaque année, plus de 10 000 spectateurs découvrent ou redécouvrent des films sur grand écran. Qu’ils habitent la ville ou qu’ils soient de passage, ils sont invités à s’installer devant nos écrans mobiles, créant d’inoubliables moments de convivialité partagée. La programmation éclectique est en effet pensée en fonction des lieux, des publics et des multiples thématiques portées par les partenaires qui accueillent et font vivre l’événement. En confiant le visuel de l’édition 2023 à Virginie Morgand, nous avons souhaité mettre en lumière ce public éclectique, saisissant sur le vif ses habitudes, ses postures. Que l’on vienne seul ou en bande, avec son pliant ou son plaid, avec son panier en osier ou sa boîte à pizza, chacun trouvera sa place dans les grands espaces mis à disposition par nos fidèles partenaires

Des lieux atypiques comme le Stade Malpassé accueillent le Ciné Plain Air - Guillaume Barbero

Des projections en grand format

Grâce aux projecteurs numériques, aux écrans de grande dimension et à une sonorisation adaptée, nous sommes en mesure d’offrir au public des conditions de projection d’excellente qualité. Cette exigence nous permet d’aborder le cinéma dans sa diversité en termes de genres cinématographiques, d'époques mais aussi d'origines géographiques.

Grands films de l’Histoire du cinéma, succès publics récents, nouveaux auteurs, notre programmation, renouvelée

chaque année, révèle la créativité cinématographique d’hier et d’aujourd’hui comme "Le magicien d'Oz" ,"Billy Elliot", "Intouchables". Une sélection pour les petits et les grands.

Revoir "Intouchables" à la fraîcheur des nuits d'été ? Foncez au Ciné Plein Air Marseille du 28 juin au 22 septembre 2023 - Tamasa Distribution

Un programmation pour les plus jeune, avec entre autre "Kiki la petite Sorcière". Ciné Plein Air 2023 - Le studio GHIBLI - Wild Bunch

Une vingtaine de sites dans toute la ville

La Citadelle de Marseille (7e), le Centre Social La Capelette (10e), le Parc de Maison-Blanche (9e), le Mucem (2e), le Théâtre Silvain (7e), le Centre Social Sainte-Elisabeth (4e), le Palais Longchamp (5e), la Cité Saint-Thys (10e), la Cité Château Saint-Loup (10e), la Cité Benza (10e), le Centre Municipal d'Animation Velten (4e), la Place Jean Jaurès (5e), la place du Refuge (2e)…

Les nouveautés 2023

• Trois nouveaux lieux

Le Ciné Plein-Air investit la Citadelle de Marseille, la Place Jean Jaurès et revient sur la Place du Refuge, lieu originel de la manifestation.

• Des cinéastes invités

Robert Guédiguian présentera Les Neiges du Kilimandjaro au Mucem le 29 juillet dans le cadre de la rétrospective qui lui est consacrée du 17 au 29 juillet au Mucem et dans cinq salles du réseau des Écrans du Sud. Kamel Saleh viendra présenter Rapsodie en avant-première au Mucem le 21 juillet. Christophe Haleb dévoilera son documentaire Las Maravillas à La Citadelle de Marseille en ouverture du Ciné Plein-Air le 28 juin dans le cadre du Festival de Marseille

Projection au Mucem pour le Ciné Plein Air - Guillaume Barbero

