Comme par magie, un film de Christophe Barratier avec Gérard Jugnot et Kev Adams au cinéma le 22 novembre

Un jeune papa solo, un grand-père fantasque et encombrant et une amie d'enfance déterminée, c'est un joli trio que mène Christophe Barratier, le réalisateur des Choristes dans ce film tendre et très contemporain sur la famille.