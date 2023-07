Comment occuper les enfants pendant les vacances? France Bleu vous donne des idées et vous offre vos entrées

En plus du passeport de l'été , France Bleu Saint-Étienne Loire vous offre des invitations dans le jeu des glacières:

Un pass famille (4 personnes) pour le France Aventure de Saint-Jean Bonnefonds: FRANCE AVENTURE

Un pass famille (2 adultes+2 enfants) pour la Volerie du Forez de Marcilly Le Châtel: VOLERIE DU FOREZ

Un pass famille (2 adultes + 2 enfants) pour le Château de Bouthéon à Andrézieux Bouthéon: CHATEAU DE BOUTHEON

Un pass famille (2 adultes + 2 enfants) pour l'Aventure du train à Andrézieux Bouthéon: AVENTURE DU TRAIN

Un pass famille (4 personnes) pour l'expérience SENSAS de Saint-Étienne: SENSAS

Un pass famille (4 personnes) pour Clash de Haches de Saint-Étienne : CLASH DE HACHES

Une location de canoé à la base de Loisirs de Saint-Just-Saint-Rambert: BASE DE LOISIRS

Un pass famille pour un laser game ou escape game ou pour le Labyrinthe avec la Ferme des Délices Foréziens de Saint Cyr les Vignes: FERME DES DELICES FOREZIENS

Des entrées pour visiter la Maison de la Culture Le Corbusier de Firminy: LE CORBUSIER

Des entrées pour visiter La Chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez: CHARTREUSE

Un pass famille (4 personnes) pour Le Musée de l'Histoire du XXe siècle de Estivareilles: MUSÉE DE L'HISTOIRE

Un pass famille (2 à 5 personnes) pour 1909 Escape Game de Saint-Étienne: 1909 ESCAPE GAME

Un pass famille (4 personnes) pour la visite du Prieuré Pommiers de Pommiers en Forez: PRIEURÉ DE POMMIERS

Un pass famille (2 adultes + 2 enfants) pour la visite du Moulin des Massons à Saint-Bonnet le Château: MOULIN DES MASSONS

Un pass famille (4 personnes) pour le Musée d'Allard de Montbrison: MUSÉE D'ALLARD

Des entrées pour la visite du Musée des civilisations de Saint-Just-Saint-Rambert: MUSÉE DES CIVILISATIONS

Des entrées pour visiter l'Écomusée des Monts du Forez à Usson en Forez: ÉCOMUSÉE

Des entrées pour voyager dans Les Trains de la Loire à Commelle Verney: TRAINS DE LA LOIRE

Des packs pour 2 donnant accès à 3 activités dans Zone 154 de Saint-Just-Saint-Rambert: ZONE 154

Des entrées individuelles et des cours de découvertes pour le Climb Up de Saint-Étienne: CLIMB UP

Des entrées pour visiter l'Abbaye bénédictine de Charlieu: ABBAYE BENEDICTINE

Des entrées pour visiter la Batie d'Urfé de Saint-Étienne-le-Molard: BATIE D'URFÉ

Des entrées pour visiter le Couvent des Cordeliers de Saint-Nizier-sosu-Charlieu: COUVENT DES CORDELIERS

Ecoutez France Bleu Saint-Étienne Loire et gagnez vos invitations.