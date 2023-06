Concert solidaire pour S.O.S. Méditerranée le 24 juin à Marseille

SOS Méditerranée : mettre fin aux naufrages en Méditerranée

SOS Méditerranée a été créée le 9 mai 2015 par des citoyens voulant agir pour mettre fin aux naufrages en Méditerranée. En France, en Allemagne, en Italie et en Suisse, une formidable chaîne de solidarité s’est constituée pour sensibiliser l’opinion publique et financer les missions de sauvetage avec les navires-ambulances, l’Aquarius puis l'Océan Viking. Chaque jour, des personnes continuent de fuir la Libye et traversent la Méditerranée au péril de leur vie.

Objectif du concert : Financer une semaine de sauvetage en mer

À l'occasion d’un grand concert événement, SOS Méditerranée mobilise de nombreux artistes pour, ensemble, rappeler qu’il n’est pas acceptable de laisser des gens mourir dans notre mer, aux portes de l’Europe.

Un seul mot d’ordre : tous·tes ensemble pour sauver des vies !

Concert de SOS Méditerranée à Marseille le 24 juin

Une programmation exceptionnelle :

Rendez-vous le 24 juin sur la magnifique esplanade du J4 pour se réunir autour de cet événement festif avec FAKEAR, PONGO, MASSILIA SOUND SYSTEM, THE MAGICIAN, ZAMDANE, TWERKISTAN, et bien d’autres ! S’y rendre représentera un véritable soutien, puisque 100% de la billetterie sera reversée à SOS Méditerranée.

Programmation complète du concert du 24 juin pour SOS Méditerrannée

Coup de projecteur sur trois artistes :

Fakear :

Talisman c’est le nom du nouvel album de Fakear paru le 24 février dernier. Il est symbole de renouveau, d’une nouvelle étape pour l’artiste caennais. Après avoir connu l’ivresse d’une ascension fulgurante avec un Olympia sold-out avant-même d’avoir sorti un premier album, des tournées autour du monde devant des foules de milliers de personnes, un disque d’or… Près du point de rupture, Théo Le Vigoureux avait besoin de réinventer Fakear : revenir à l’essentiel avec spontanéité et surtout honnêteté. Avec Talisman, nouveau projet annoncé par les titres ‘Moonlight Moves’ et ‘Altar’ - envoûtants et déconcertants - Fakear laisse place à sa sensibilité et remets au centre de son art des combats assumés comme celui de l’écologie : pour le titre ‘Odyssea’ de Camille Étienne, figure du militantisme écologique

Fakear - Olele (Official Music Video)

Bengous & Paga :

Reconnaissable à son humour hors pair et son accent chantant du Sud, Bengous est une figure locale ! Paga, de son vrai nom Anthony Paggini Neuron est un candidat emblématique de l’émission de télé-réalité Les Marseillais. Amis de longue date, Bengous et Paga se produiront ensemble sur la magnifique esplanade du J4 pour apporter leur soutien à la cause portée par SOS Méditerrannée.

Bengous, Paga - Petit pas de danse

Massilia Sound System DJ set :

Massilia Sound System est un groupe de reggae formé à Marseille dans le milieu des années 1980 qui a développé une version provençale du rub-a-dub. Leurs paroles témoignent d’un profond amour pour leur ville, Marseille. Vivre et créer au pays, en français comme en occitan, s’emparer d’outils musicaux venus de partout pour mieux servir la culture locale, accueillir l’autre pour être plus soi-même : voilà Massilia Sound System, voisin du monde entier et fièrement enraciné…

Qu'elle Est Bleue

