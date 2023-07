[CONCOURS] Gagnez un week-end pour 2 en Franche-Comté avec France Bleu Besançon et Triboovoyage

France Bleu Besançon et Triboovoyage vous offre un week-end pour 2 personnes, les 23 et 24 septembre 2023, pour découvrir les trésors du patrimoine, de la gastronomie et des sites naturels parmi les plus beaux de la région.

Arbois © Getty - imageBROKER/Daniel Schoenen

Au programme, 2 journée de visite pour découvrir la route du sel et la route du Savagnin , le tout entièrement guidé par le GPS de l'appli Triboo.

Vous serez accueillis pour la nuit par Anne-Solène, dans une des chambres d'hôtes Les Mouillères à Marnoz, près de Salins les Bains. Un havre de paix pour passer un week-end très cocoon, un petit déjeuner délicieux et copieux vous attend, fait maison avec du local, beaucoup de soin et d’attentions.

Chambres d'hôtes Les Mouillères à Marloz - Triboovoyage

Pour tenter votre chance, jouez avec France Bleu Besançon et Triboovoyage

Pour participer, rien de plus simple simple : remplissez le formulaire ci-dessous et si vous êtes sélectionné.e, vous gagnerez ce superbe week-end jurassiens !

Vous avez jusqu'au 3 septembre 2023 pour participer. Le tirage au sort aura lieu le lundi 4 septembre (jeu réservé aux personnes majeures).

