Corsica bike festival Isula

LISULA, TERRE DE VTT

Depuis 10 ans, Lisula et la Balagne ont pour objectif de devenir la terre corse rêvée des amateurs de VTT et de vélo, dans un cadre naturel et préservé. Avec plus de 220km de sentiers dédiés au VTT, les riders découvrent Lisula dans des paysages aussi variés qu'époustouflants, à l'atmosphère du maquis jusqu'au bord de mer.

Pour la 2e année, Le Corsica Bike Festival est la consécration de ce travail. Durant 3 jours, les 27, 28 et 29 octobre 2023, sur la Place Paoli, L'Ile-Rousse devient la capitale du VTT et du vélo.

Pour sublimer ce festival, la Finale de la Coupe de France de VTT les 28 et 29 octobre avec près de 400 pilotes attendus, prêts à en découdre avec les parcours ultra-techniques made in Corsica!

L'occasion pour tous de s'initier au VTT, de rencontrer les professionnels de cette activité avec un espace Salon et d'assister à la Finale, sans oublier les démonstrations.

Programme

VENDREDI 27 OCTOBRE

Inauguration et ouverture des stands et des animations sur la Place Paoli

Retrait des dossards

Présentation des pilotes

SAMEDI 28 OCTOBRE

1ère journée de spéciales Coupe de France VTT Enduro Séries

Salon et animations sur la Place Paoli

Rendez-vous des pilotes

DIMANCHE 29 OCTOBRE

2e journée de spéciales Coupe de France VTT Enduro Séries

Salon et animations sur la Place Paoli

Rendez-vous des pilotes et séance de dédicaces

Podium manche Corsica et Classement National

Cérémonie de clôture

