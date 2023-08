Ce tout nouveau festival naît de la passion partagée entre deux jeunes frères pour la musique de chambre et la voix lyrique.

Altiste et violoncelliste issus de prestigieux Conservatoires Supérieurs, Sacha et Hugo ont créé Corsica Cantabile dans leur microrégion rurale d’origine, l’Ouest Corse.

Outre la mezzo soprano Eléonore Pancrazi, originaire aussi de ces lieux auxquels elle prête son aura internationale, la contralto Michelle Fieschi, le violoncelliste Henri Demarquette, la violoniste Camille Theveneau, la harpiste Noelia De Freitas, les sopranos Amélie Tatti et Inna Kalugina …

A Piana, Vico et Carghjese, ce joli festival ouvre un accès facilité à la musique de chambre, offrant la découverte d’une programmation d’excellence dans des lieux corses d’exception.

LA PROGRAMMATION :

Ouverte à tous les publics, elle parcourt les plus belles pages de la musique de chambre des XVIIIe , XIXe et XXe siècles, faisant la part belle aux voix lyriques. Cette année, elle est axée sur les compositeurs engagés, dont la musique puise aux événements marquants de l’Histoire une dimension de résistance. Du duo à l’octuor, on voyage à travers l’Histoire mouvementée de l’Europe avec Debussy, Malher, Strauss, Chausson, Schubert, Piazzolla...

Ce programme d’œuvres fortes, riche d’émotions, trouve ses lignes de force dans l’ouverture et la clôture à l’église de Piana, dévolues aux 80 ans de la Libération de la Corse et à la disparition de la résistante pianaise Danielle Casanova dans les camps nazis.

LES MUSICIENS :

Amélie Tatti et Inna Kalugina, sopranos - Eléonore Pancrazi, mezzo soprano - Michelle Fieschi, contralto - Henri Demarquette, violoncelle - Antoine Simon et Victor Demarquette, pianos - Camille Theveneau, Diane Cavard, Eugène Ducros et Hanna Yakavenka, violons - Salomé Kirklar et Sacha Pietri, altos - Gabriel Bernes et Hugo Pietri, violoncelles - Noélia De Freitas, harpe.

INFOS PRATIQUES

Tarifs : 18 € / 9 € (- 26ans, étudiant, saisonnier) / 0€ (-12ans) / Pass Cultura accepté.

Achat : En ligne sur le site ou billetterie sur place

Site : corsicacantabile.com