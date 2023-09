Croches en choeur 2023 : Didier Barbelivien en concert avec les choristes girondins le 24 septembre

Après Hélène Ségara l’année dernière, c’est encore un grand nom de la chanson française au programme du festival Croches en chœur à Saint-Gervais. Entre Bourg et Saint-André de Cubzac, la commune va s’animer pour deux jours de musique et de fête les 23 et 24 septembre 2023 avec Didier Barbelivien. Le chanteur sera sur scène le dimanche avec les choristes de Croches en chœur.

ⓘ Publicité

A toutes les filles… et les autres !

“Mademoiselle chante le blues”, “La rivière de notre enfance” et bien d’autres… Didier Barbelivien a beaucoup écrit pour les plus grandes voix. Il a aussi connu le succès en tant qu’interprète avec des tubes comme “A toutes les filles” ou “Il faut laisser le temps au temps”. C’est donc un poids lourd de la chanson que le public girondin va pouvoir voir sur scène le dimanche 24 septembre. Et il ne sera pas seul. Pas moins de 300 choristes venus de tous les coins de France et d’ailleurs ont répondu au rendez-vous pour ce concert exceptionnel et inédit. 2023 est une année bien remplie pour Croches en choeur. Vous les avez peut-être vu sur France 3 en début d’année pour l’émission “Les 300 choeurs”. Si c’est le cas, vous connaissez ainsi l’étendu du talent de ces passionnés de musique.

Didier Barbelivien : ses plus grands succès

Un festival solidaire

En complément du concert événement de Didier Barbelivien, le festival Croches en chœur propose aussi un concert solidaire le samedi. Des groupes vocaux vont ainsi mettre leur talent au profit d’oeuvres sociales de la commune (collecte de denrées alimentaires non périssables), d’Agir Cancer Gironde (collecte de bouchons de liège) et du CCAS de Saint-Gervais.

La 13ème édition de Croches en choeur avec Didier Barbelivien le 24 septembre 2023

En pratique

Le festival Croches en chœur commence le samedi 23 septembre 2023 avec le concert solidaire avec huit chorales.