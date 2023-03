Culture Food, salon de la bonne cuisine, du bon et du goût, sera à Reims du 31 mars au 2 avril

Un tout nouveau salon de la gastronomie où faire son marché, s'installera, le temps d'un week-end, au Parc des Expositions de Reims, du 31 mars au 2 avril. Son nom ? Culture Food.

ⓘ Publicité

Un rêve pour les gourmets

Culture Food , c'est avant tout un grand village d'artisans-producteurs venus de tout l'Hexagone et d'ailleurs : plus de 80 professionnels réunis pour partager leur métier, leur histoire et faire déguster aux visiteurs leurs mets de caractères.

En 2023, les visiteurs pourront ainsi déguster de la confiture, du café , de la charcuterie corse, des fruits déshydratés thaïlandais, du cidre, des gaufres de Liège ou encore de la truffe et des Têtes d'autrefois . Il y en aura pour tous les goûts et toutes les envies !

Sucré, salé, boissons... le choix sera vaste et les visiteurs pourront ainsi découvrir de nouveaux plats et de nouvelles saveurs. Les visiteurs pourront ainsi flâner dans les allées et s'émerveiller devant des plats aussi variés que savoureux !

Deux salons pour le prix d'un !

Cette année 2023 sera également l'occasion de bénéficier de deux salons pour le prix d'un, puisque chaque entrée à Culture Food donne gratuitement accès au salon Reims Beer Days, qui se tient aux mêmes dates. Un salon complémentaire à Culture Food, et qui permettra de retrouver, dans ses allées, une quarantaine de brasseries artisanales.

Pour plus d'informations sur le salon Culture Food, vous pouvez vous rendre sur le site officiel et d'ores et déjà réserver en ligne vos entrées au tarif prévente jusqu'au 30 mars.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé : à consommer avec modération.