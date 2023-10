Dans la lumière du Var, le plus beau pays du monde

Henri-Edmond Cross

Comme ses amis Georges Seurat et Paul Signac, Henri-Edmond Cross (1856-1910) est un acteur essentiel du néo-impressionnisme. Récemment redécouvert après une longue période d’oubli, il était pourtant considéré comme un des pères de la modernité en peinture à l’aube du XXe siècle. Cross adopte définitivement la touche divisée en 1891. À l’instar de Georges Seurat et de Paul Signac, il se fonde sur les traités d’optique d’Eugène Chevreul et d’Ogden Rood. Il juxtapose sur sa toile des petites touches de couleurs pures, laissant l’œil du spectateur opérer la fusion des pigments, ce que les néo-impressionnistes appellent le « mélange optique » (Explication en image ci-dessous). Pour obtenir des tons plus vifs, il ne se sert dès lors que des couleurs du prisme et se refuse à les mélanger sur sa palette, sauf avec le blanc qui permet de nuancer leur intensité.

À la même époque, Cross quitte Paris pour se retirer « dans le désert, au bord de la mer » (Signac à Besson, 18 juillet 1932, Archives Georges Besson), avec sa compagne Irma Clare. Il explore le Var dès le mois de juillet 1891, se rend à Saint-Tropez, découvre les environs du Lavandou et choisit Cabasson, un hameau situé près de la mer, à deux lieues de

Bormes. Il amorce ainsi un mouvement qui ne tardera pas à se généraliser, les artistes étant de plus en plus nombreux à quitter le Nord pour s’établir sur les bords de la Méditerranée.

Cross peint alors ses premières marines néo-impressionnistes, une série de paysages qui, d’emblée, constituent l’un des sommets de son œuvre. Dès 1893, il fait construire une maison à Saint-Clair qu’il ne quittera plus que pour de brefs séjours à Paris. Sans oublier deux voyages en Italie, Venise en 1903, la Toscane et l’Ombrie en 1908.

Paysage avec le cap Nègre (détail). Cross juxtapose sur sa toile des petites touches de couleurs pures - Henri-Edmond Cross

« Le plus beau pays du monde »

L’exposition estivale de cette année porte sur la mise en valeur d’un des artistes majeurs du néo–impressionnisme, Henri-Edmond Cross, afin de montrer l’aspect pionnier de son art qui a ouvert la voie au fauvisme. Si ce mouvement pictural est fort prisé du public grâce aux expositions qui lui ont été consacrées ces dernières années, l’ambition est de faire la démonstration d’un propos cohérent avec le lieu, le territoire. Le projet se focalise sur les œuvres directement inspirées par les paysages varois. Car Cross est un des premiers peintres du Nord à s’installer en 1891 dans le Var. Dès lors, émerveillé par les sites qui l’entourent, il devient le chantre de la lumière et des couleurs.

"Paysage avec le Cap Nègre" Henri-Edmond Cross - Henri-Edmond Cross

Le parcours de l’exposition

L’exposition du musée de l’Annonciade réunit une trentaine d’œuvres peintes, exclusivement datées de la période néo-

impressionniste. Axée sur les paysages du Var, sa région d’élection, elle montre son évolution stylistique, de 1891 à 1910. Elle révèle aussi une facette moins connue de son art. Car la progression de sa technique, de plus en plus libre et colorée, s’accompagne d’un enrichissement thématique, du paysage pur à l’exaltation du nu dans la nature. Le parcours des visiteurs s’organise chronologiquement, en soulignant les principales étapes de l’évolution stylistique de l’artiste, de l’évocation de l’Eden méditerranéen à celle du nu dans la nature.

Dans le désert, au bord de la mer (1891-1894)

D’emblée, Cross choisit de célébrer son nouveau cadre de vie. La première série de marines, peinte en 1891 et 1892, est consacrée aux plages qui l’entourent. La plage de la Vignasse, la plage de Baigne-Cul, la calanque des Antibois, la plage de la Galère se trouvent à moins d’un kilomètre de sa nouvelle adresse, "maison perdue" à Cabasson. Comme dans les œuvres peintes l’année suivante, La Ferme (soir) et La Ferme (matin), la simplicité radicale de la composition souligne la beauté d’un paysage intact. La pureté des lignes témoigne d’une vision synthétique, ignorant délibérément les

détails pour privilégier l’équilibre et l’ampleur du rythme décoratif. La régularité de la touche exprime une sensation de sérénité, tout en créant un effet de vibration colorée. Les couleurs mates, mêlées de blanc, disent l’éblouissante intensité de la lumière méditerranéenne et le soleil étincelle sur une mer dont la surface pâlit et s’efface.

"La Ferme" (soir) d'Henri-Edmond Cross - Henri-Edmond Cross

De la lumière à la couleur, une ode à la nature méditerranéenne (1895-1903)

Constatant que le petit point serré des premiers temps du néo-impressionnisme ne suffit pas à traduire les couleurs du paysage méditerranéen, Cross décide, comme Signac, d’élargir sa touche à partir de 1895. Il juxtapose sur la toile des traits de couleur pure, posés en touches brèves dont la direction épouse la forme du motif représenté. Ainsi, les couleurs gagnent en intensité et la surface de la toile s’anime sous l’effet du traitement plus dynamique de la couleur.

Cross s’efforce également de la répartir en larges zones, en opposant les tons froids aux tons chauds, accentuant ainsi les effets du contraste de l’ombre et de la lumière

"La mer clapotante" Henri-Edmond Cross - Henri-Edmond Cross

Paysages (1904-1910)

Cross ne se lasse pas de décrire la nature qui l’entoure, mais ses gammes chromatiques se détachent progressivement du motif observé et son art évolue. Il compose de plus en plus librement ses toiles, usant d’une polychromie audacieuse et accentuant les effets de contraste. Vibrantes de couleurs, ses œuvres décrivent désormais une nature dense, compacte et exubérante. Ce lyrisme de la couleur s’inscrit dans la lignée des grands romantiques, William Turner ou Eugène

Delacroix. Son art ne tarde pas à retenir l’attention des futurs Fauves, notamment celle d’Henri Matisse. Souvent, les lignes directrices de ses compositions s’animent elles aussi, invitant le regard à suivre les arabesques sinueuses qui parcourent la surface de ses œuvres

"Toulon, matinée d'hiver" Henri-Edmond Cross - Henri-Edmond Cross

Nus en plein air, « deviens ce que tu es »

La libération de la couleur s’effectue sous l’influence d’une pensée vitaliste qui s’impose dans ses œuvres tardives. Une nouvelle thématique, centrée sur le nu dans la nature apparait au tournant du siècle et vient enrichir la célébration pure et simple du paysage varois. Grand lecteur, Cross a découvert avec enthousiasme l’œuvre de Nietzsche, telle qu’elle a été traduite en français en 1898. Une exaltation païenne du nu dans la nature s’exprime dans les dernières œuvres, peintes entre 1905 et 1908

"Dormeuse nue dans la clairière" Henri-Edmond Cross - Henri-Edmond Cross

Musée de l'Annonciade, une chapelle métamorphosée en musée.

La chapelle Notre-Dame de l’Annonciade, sur le port de Saint-Tropez, date de 1568. Elle fut désaffectée à la Révolution mais demeura intacte et servit pour les ateliers des chantiers navals, qui la dotent en 1821 d’un étage après avoir supprimé son clocher en façade Nord. En 1937, la partie supérieure fut aménagée pour recevoir la collection du

Museon Tropelen. En 1950, le bâtiment fut mis en totalité à la disposition d’un riche mécène, Georges Grammont, qui le fit transformer par l’architecte Louis Suë (1875-1968), avec le concours de collaborateurs comme le ferronnier

Raymond Sube. Il dota aussi le nouveau musée, inauguré le 10 juillet 1955, de cinquante-six œuvres de sa propre collection. Dès lors, la renommée du musée de l’Annonciade s’affirme : Signac, Seurat, Matisse, Braque, Bonnard, Vuillard, Van Dongen..., sont présents sur les cimaises et jouxtent les sculptures de Maillol, Despiau, Wlérick..

Exposition Cross jusqu'au 14 novembre à Saint-Tropez - Affiche

Expo Cross jusqu'au 14 novembre

Octobre : du mardi au dimanche de 10h à 18h

Novembre : du mardi au dimanche de 10h à 17h