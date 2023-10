Découvrez en famille le nouveau cirque Zavatta avec France Bleu Champagne-Ardenne

Déjà 45 ans que la famille ZAVATTA circule sur les routes de France et de Navarre!

Cette année le NOUVEAU CIRQUE ZAVATTA fait perdurer la tradition avec le plus populaire des clowns, Achille.

ⓘ Publicité

Nouveau Cirque Zavatta 2023

Il est temps pour nous tous, petits et grands, de renouer avec les traditions du cirque et retrouver les bonnes odeurs de barbe à papa, de pop-corn et d'ouvrir grand les yeux à l'entrée de cette cathédrale pour vivre deux heures de spectacle inédit, de frissons, de rires, d'émotions.

Cirque Zavatta gagnez vos invitations France Bleu Champagne-Ardenne

Le Nouveau Cirque Zavatta vous accueille sous un chapiteau moderne de 1000 places ! C'est aussi une façade illuminée par plus 500 led multicolores avec un hall de plus de 400m2.

Retrouvez le Nouveau Cirque Zavatta du 17 au 22 octobre sur le parking du Capitole en Champagne à Châlons en Champagne.

Gagnez vos invitations pour la soirée de première, mardi 17 octobre à 19h30 en jouant au 03 26 48 2000