Découvrez l'horoscope mensuel du 21 avril au 20 mai 2023 de Martin

C’est lors d’une éclipse de Soleil que le Soleil justement fait son entrée dans le signe du Taureau. Cette éclipse de soleil sera suivie d’une éclipse de Lune le 5 Mai. Une éclipse peut être comparée à une remise à zéro des compteurs. C’est dire l’intérêt qu’il faut y apporter à la gestion de nos sentiments, de nos émotion et de nos pensées.

Taureau

On commence donc par vous. Souhaitez-vous une amélioration dans votre vie affective ou votre situation financière ? En plus du Soleil, Mercure, Uranus et la tête du Dragon sont dans votre signe. Il s’agit pour vous d’un nouveau départ dans vos activités ou dans vos sentiments, autres opportunités, nouvelles idées, allez-y carrément !

Gémeaux

Voulez-vous trouver un arrangement, régler une question de papiers ou d’argent ? Pensez à l’aide que certaines personnes peuvent vous apporter. De bons conseils seront en mesure de vous aider.

Cancer

Des problèmes amicaux ou familiaux vous préoccupent-ils ? Vénus va rejoindre Mars dans votre signe au début du mois de Mai. Gardez vos principes de conduite et vos valeurs mais restez à l’écoute, le monde autour de vous change, les codes évoluent très vite, adaptez-vous.

Lion

êtes-vous sollicité.e, un engagement vous serait-il proposé ? Anticipez les effets collatéraux qui peuvent en résulter, balisez les étapes et vous en retirerez des bienfaits épatants.

Vierge

une association, un deal, est-ce cela qui vous est proposé ? Veillez à tout bien bétonner, les conditions, les exigences, les délais, la durée et ça devrait marcher. Pensez toutefois qu’un engagement a ses exigences, qu’il y a des règles à respecter au détriment parfois d’une certaine liberté.

Balance

L’accumulation sur vos épaules des obligations, des services vous pèse-t-elle un peu trop ? Ne perdez pas de vue l’importance de ce qui est en cause, le bénéfice, le bonheur que vous en retirez, les perspectives aussi qui se dessinent si vous persévérez dans le choix pour lequel vous avez optez !

Scorpion

Vous sentez-vous remis.e en question dans vos sentiments, vos goûts ou vos amitiés en ce moment ? Une éclipse de Lune se produit le 5 Mai dans votre signe. Prenez le temps de la réflexion en donnant plus de place à celles et ceux qui méritent votre affection.

Sagittaire

Partager de nouveaux désirs, de nouveaux plaisirs, cela vous tente-t-il en ce moment ? Saisissez les opportunités qui se présentent. Vous avez par ailleurs du pain sur planche, eh oui !

Capricorne

N’avez-vous pas quelques projets en tête ? L’un d’eux spécialement requiert toute votre attention, veillez au bon déroulement de la situation, le rapport qualité prix, le tempo, c’est ce qui se joue actuellement.

Verseau

êtes-vous dans l’interrogation à propos d’un choix, d’une décision ? L’immédiat n’est pas ce qu’il y a de plus important. La fiabilité, les avantages collatéraux, le développement, comptez avec le temps.

Poissons

Attendez-vous une nouvelle, un évènement susceptible de provoquer du changement dans votre existence ? Envisagez dès maintenant les conséquences que cela entraine Prenez conseil auprès de personnes averties.

Bélier

N’êtes-vous pas en charge d’obligations, d’occupations diverses et variées et quelquefois sous pression, surbooké.e ? Pensez à tout ce qui pourrait vous alléger la tâche, moyens techniques ou informatiques, mobilier aussi, sans compter des proches attentifs et dévoués.

Le temps des éclipses est celui de la résilience. On efface et on recommence mieux armé.e par l’expérience.

Bonne route sous les étoiles

Horoscope de Martin Mensuel du 20 Avril au 21 Mai 2023