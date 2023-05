Découvrez la beauté des jardins du Château d'Haroué lors du rendez-vous aux Jardins 2023

Que vous soyez passionné de botanique, d'architecture ou simplement en quête d'un moment de détente au milieu d'un cadre enchanteur, le rendez-vous aux Jardins au Château d'Haroué est une expérience à ne pas manquer.

Le Château d'Haroué, datant du XVIIIe siècle, est un véritable joyau architectural. Son jardin, conçu par l'illustre architecte paysagiste français, Le Nôtre, est un exemple emblématique du style classique français. Les visiteurs auront l'occasion d'explorer les différents espaces du jardin, tels que les parterres à la française, les allées bordées d'arbres majestueux et les fontaines qui parsèment le paysage. Chaque recoin du jardin raconte une histoire et dévoile des trésors de l'histoire.

Nous vous invitons à découvrir son parc à la française, l'un des plus grands de l'est de la France. Redessiné en 1957 par l'architecte Emilio Terry, il présente de nombreuses topiaires en charmes taillées en trapèze ou en cône. Un bosquet dessiné au XVIIIème siècle et se composant d'allées en étoile autour d'un bassin, complète la visite.

Info Pratique :

Tarifs :

Visite libre du parc: 4€

Visite commentée du château: 9,50€.

Dates :

Du vendredi 2 au dimanche 4 juin 2023

Adresse :

Place du château 54740 Haroué

Pour le reste de l'année :

Du 1er avril 6 novembre

10h - 18h

Attention : visite guidée uniquement

Fermeture les lundis et les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.

Horaires des visites guidées :

Du 1er avril au 31 mai

Visites guidées en semaine à 10h30, 11h30, 14h30, 15h30 et 16h30

à 10h30, 11h30, 14h30, 15h30 et 16h30 Visites guidées le week-end à 10h30, 11h30, 14h, 15h, 16h et 17h

Du 1er juin au 17 septembre

Visites guidées en semaine et le week-end à 10h30, 11h30, 14h, 15h, 16h et 17h

Du 18 septembre au 6 novembre

Visites guidées en semaine à 10h30, 11h30, 14h30, 15h30 et 16h30

à 10h30, 11h30, 14h30, 15h30 et 16h30 Visites guidées le week-end à 10h30, 11h30, 14h, 15h, 16h et 17h