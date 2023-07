Découvrez la Ferme Équestre du Ménil St Michel et sa Troupe Équestre

La ferme du Ménil St Michel :

Située dans le village de Benney, en plein cœur du Saintois, la Ferme Équestre du Ménil St Michel est un véritable havre de paix pour les amoureux de la nature et des chevaux. Au cœur de 50 hectares de prairies et 6 hectares de bois, la ferme abrite poneys et chevaux sur 3 écuries, mais aussi des chèvres, moutons, canards, oies, cochons, poules pigeons et lapins. Vous y trouverez aussi des hébergements en roulotte.

Ménil st Michel (Ferme Équestre)

France Bleu Sud Lorraine en partenariat avec la ferme équestre du Ménil Saint Michel, vous offrira cet été des balades équestres. Alors si vous aimez les chevaux, soyez à l'écoute !

Le Ménil St Michel c'est aussi une troupe :

Ce qui rend la Ferme Équestre du Ménil St Michel encore plus spéciale, c'est sa troupe équestre renommée. La Troupe Équestre du Ménil St Michel est composée de cavaliers talentueux qui se produisent régulièrement lors de spectacles équestres époustouflants. Leurs performances allient harmonie, élégance et prouesses techniques, laissant le public émerveillé.

Les spectacles de la Troupe Équestre de Benney sont un mélange unique d'équitation classique, de dressage, de sauts et de figures acrobatiques. Les chevaux, véritables partenaires des cavaliers, exécutent des mouvements gracieux et puissants qui témoignent de leur complicité avec leurs cavaliers.

Spectacle n°1 du Ménil Saint Michel à Lunéville

Le spectacle à voir début juillet est "La malédiction de Brocéliande" les 7,8 juillet 2023 à 20h et 9 juillet 2023 à 15h30 à la Halle du Ménil Saint Michel à Flavigny. France Bleu vous fait gagner vos places !

Affiche du spectacle "La Malédiction de Brocéliande" - La troupe du Ménil St Michel

Retrouvez tout au long de l'année sur l'antenne de France Bleu Lorraine, les informations sur les différents spectacles de la troupe du Ménil Saint Michel.

Pour plus d'information sur la ferme : Accueil (le-menil-st-michel.fr)

Pour des informations sur la Troupe du Ménil St Michel : Accueil (latroupedumenil.fr)