Découvrez le Tour d'enfance et faites une bonne action par la même occasion !

Le Tour d'Enfance 2023 permettra au public de prendre place dans des voitures anciennes et d'exception

Le Tour d'Enfance est un évènement automobile permettant de financer l'acquisition d'un chien d'assistance pour l'IME l'Éoline à Reims et de compléter le financement déjà obtenu l'an dernier lors du Tour d'Enfance 2022.

ⓘ Publicité

Durant deux jours, des voitures anciennes et d'exception vont partir de la place du Boulingrin et circuler dans la Cité des Sacres. Chaque pilote emmène ses passagers et leur fait découvrir les joies d'une balade au cœur de la ville.

Chaque passager achète son ou ses billets à 5 euros, selon la catégorie de la voiture. Quatre voitures exceptionnelles contemporaines sont même annoncées, comme pour faire écho au passé automobile de la ville de Reims.

Organisé par le Rotary Club de Reims Clotilde , le Tour d'Enfance se déroule sur deux jours, les samedi 20 et dimanche 21 mai.

Samedi 20 mai, de 11 heures à 18 heures

Exposition de véhicules de collection et de prestige. Au départ de la Porte Mars, tours en ville, baptêmes de passagers (après achat de billets) dans le respect du code de la route.

De 17 à 18 heures, concert choral avec les Mâles de Mer.

Dimanche 21 mai, de 10 heures à midi et de 14 heures à 18 heures

Exposition de véhicules de collection et de prestige. Au départ de la Porte Mars, tours en ville, baptêmes de passagers (après achat de billets) dans le respect du code de la route.

De 18h30 à 19 heures, défilé des véhicules et remise des récompenses.

Vous avez de découvrir de belles voitures ? Vous avez envie de réaliser une bonne action ? Samedi 20 et dimanche 21 mai, venez participer au Tour d'Enfance 2023, en plein cœur de Reims !

France Bleu Champagne-Ardenne est partenaire de l'évènement.