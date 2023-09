Déguster, découvrir et savourer : le Village International de la Gastronomie est de retour

Plus qu'un simple salon autour de la gastronomie, le Village International de la Gastronomie se veut un véritable espace de découvertes et d'échanges. Les terroirs français, plus de 170 pays et tous les métiers de la gastronomie sont réunis au pied de la Tour Eiffel pour 4 jours de dégustations du 7 au 10 septembre.

Dégustations donc, mais aussi échanges puisque le Village accueille le Forum de France de l'Alimentation avec un riche programme de tables rondes qui donne la parole à plus de 50 pays sur des thèmes majeurs de l’alimentation au XXIème siècle tels que l’éducation, la transmission, la sauvegarde des patrimoines culturels, l’agriculture ou encore la cuisine durable.

Placé sous le haut-patronage du Président de la République, le Village International de la Gastronomie fait donc la part belle à notre alimentation d'aujourd'hui et réfléchit à celle de demain. Au premier rang de ces réflexions : Guy Savoy, le chef du meilleur restaurant du monde selon le prestigieux classement La Liste , pour la 6ème année consécutive

France Bleu Paris y fait sa rentrée !

Toujours présent lorsqu'il s'agit de promouvoir nos talents et terroirs, France Bleu Paris vous donne rendez-vous pour un moment musical unique et au pied du plus parisien de nos monuments : la Tour Eiffel ! Le jeudi 7 septembre, dès 20h30, 5 artistes vous donne rendez-vous : Robin, Jeck, Chiloo, Grégoire et Malo', notre nouveau Talent France Bleu 2023 !