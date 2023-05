Des bijoux eco-responsables pour la plus belle des Mamans

Parce que de plus en plus de Mamans souhaitent allier élégance, beauté et préservation des ressources environnementales, France Bleu Drôme Ardèche a décidé d'offrir pour la fête des Mères, des bijoux artisanaux fabriqués Margaux Morel, jeune artisane Romanaise, à partir de chutes de cuir et d'argent recyclé.

La marque créée par Margaux Morel s'appelle Janoé et en plus de l'atelier, Janoé a pignon sur rue. Les bijoux sont exposés et vendus à la cité de la chaussure de Romans sur Isère.

En tentant votre chance au jeu "20 secondes papillon!" sur France Bleu Drôme Ardèche entre 11H et midi du 28 mai au 2 juin, peut-être repartirez-vous avec une des parures préparée par Margaux pour France bleu Drôme Ardèche. Chaque parure contient 2 bijoux parmi lesquels des boucles d'oreille , des bagues , des colliers , des bracelets .

A vous de choisir la parure qui vous correspond et de jouer avec nous le jour où celle-ci est mise en jeu. A chaque Maman, sa parure.

Maman nature ou romantique:

Maman vitaminée ou minimaliste

Maman coquette ou tendance

Si vous gagnez, la parure est expédiée directement chez vous. Bonne fête les Mamans!