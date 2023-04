Des cadeaux à gagner pour les vacances de printemps avec votre radio

Le 6/9 de France Bleu Provence : « La météo des Balcons »

Réveillez-vous en douceur avec Philippe Richard, donnez la météo de votre commune entre 6h et 7h et gagnez une journée en famille au Parc Animalier de La Barben (entrées pour 2 adultes et 2 enfants).

ⓘ Publicité

Panda Roux : le moment idéal pour les observer c'est le milieu de matinée, à l’heure de leur petit-déjeuner - Parc Animalier de La Barben

10h à 11h : « Circuits Bleu - Côté Saveurs Méditerranéennes »

Toutes les recettes méditerranéennes avec les chefs de Provence et les auditeurs.

Chaque jour partagez votre recette à l’antenne, échangez vos secrets de cuisine avec nous. Tous les participants sont inscrits au tirage du vendredi pour gagner, à l'occasion de la Foire de Brignoles du 15 au 23 avril, un lot de 2 poêles professionnelles du fabricant LACOR, offert par Martel CHR situé dans la zone Nicopolis de Brignoles spécialisé dans les arts de la table et le petit matériel de cuisine.

Un poêle de 20 cm en inox

Une poêle de 28 cm en inox et traitement antiadhésif multicouches

Poêle professionnelle LACOR à gagner

11h à 12h : « Circuits Bleu - Côté Jeu … Je crains dégun »

Du lundi au vendredi, jouez au quiz de culture générale et provençale avec Cédric Frémi, quatre questions pour quatre candidats.

Les meilleurs scores de la semaine remportent un tote bag collector "Je crains dégun !". Ensuite ils seront inscrit pour le tirage du vendredi.

Chaque jour pour le meilleur score du jour un tote bag "Je crains dégun" à gagner © Radio France

Cette semaine, gagnez un séjour au domaine de la Font des Pères comprenant :

Une nuit en chambre double (hors haute saison et vacances de Noël)

(hors haute saison et vacances de Noël) Un petit déjeuner pour deux personnes

pour deux personnes Un repas pour deux personnes

Ferme Auberge , dégustation de vins de Bandol et hébergement. Vivez une expérience unique d'œnotourisme en Provence à la Font des Pères.

18h à 19h : « C’est bon pour le moral ! »

Du lundi au vendredi, jouez au jeu du "Vrai/Faux" pour gagner de supers cadeaux

Le principe : on vous donne trois affirmations surprenantes, voire loufoques en lien avec l'actualité mondiale, française ou régionale. À vous de démêler le vrai du faux.

Chaque participant ayant au moins donné une bonne réponse gagne sa sélection pour le tirage du vendredi soir. À gagner cette semaine, un séjour au Golf de Barbaroux pour deux personnes comprenant :

Une nuit en chambre double supérieure

Un déjeuner pour deux personnes à la Brasserie du Golf (plat, dessert, café et une boisson : soda ou verre de vin ou bière 25cl)

(plat, dessert, café et une boisson : soda ou verre de vin ou bière 25cl) 2h d'accès à notre parcours Spa

Un modelage personnalisé de 50 minutes pour deux personnes

Gagnez votre séjour au Golf de Barbaroux à Brignoles

19h à 20h : "100% OM"

Pour tout savoir sur l'Olympique de Marseille, c'est sur France Bleu Provence ! L'OM côté cœur avec tous les passionnés et supporters de l'Olympique de Marseille, invités par Laurent Menel et Omar Keddadouche.

Chaque jour, partagez votre avis, répondez aux questions et gagnez votre inscription pour le tirage du vendredi.

À gagner cette semaine :

Deux invitations pour OM / Auxerre ce dimanche 30 avril 2023 à 20h45

Deux invitations à gagner pour le match OM/Auxerre dimanche 30 avril 2023 © Radio France

Le Week-end 10h à 11h : « À la recherche de la Cigale d’Or »

Pour retrouver la Cigale d'Or cachée quelque part en Provence, résolvez les énigmes proposées chaque samedi et dimanche à 10h.

Cette semaine on vous offre des invitations pour le Mucem , si vous trouvez la ville ou le village, et si vous trouvez le lieu exact (musée, château, parc…) vous gagnez votre Cigale d'Or fabriquée par Les Faïences de Louis Sicard à Aubagne.

Gagnez votre cigale d'or Louis Sicard en résolvant les énigmes © Radio France

France Bleu Provence est aussi sur les réseaux

Abonnez-vous au compte Instagram de votre radio : View this post on Instagram

Likez la page Facebook de France Bleu Provence !

Des articles sur l'actualité de la région, votre météo, une sélection de replays et podcasts de l'antenne, des vidéos, et la possibilité de commenter tous nos postes. Cliquez sur "J'aime" !

Règlement des jeux de France Bleu Provence