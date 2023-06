Des cadeaux pour flâner cet été en jouant avec votre radio

Le 6/9 de France Bleu Provence : « La météo des Balcons »

Réveillez-vous en douceur avec Philippe Richard, donnez la météo de votre commune entre 6h et 7h et gagnez un pare-soleil France Bleu.

C'est l'été, donnez la météo entre 6h et 7h et gagnez votre pare-soleil France Bleu © Getty - Jan Hakan Dahlstrom

10h à 11h : « Côté Saveurs Méditerranéennes »

Toutes les recettes méditerranéennes avec les chefs de Provence et les auditeurs. Chaque jour partagez votre recette à l’antenne, échangez vos secrets de cuisine avec nous.

Tous les participants sont inscrit pour remporter en fin de semaine, à l'occasion du Festival Mmmh - Festival de la Gastronomie à Châteauneuf le rouge le 2 juillet 2023 :

un repas gastronomique comprenant entrée, plat, et dessert pour 2 personnes (pour en profiter sur l'événement le 2 juillet)

Festival Mmmh 2022

11h à 12h : « Je crains dégun »

Du lundi au vendredi, jouez au quiz de culture générale et provençale avec Richard Marcovecchio : quatre questions pour quatre candidats.

Les meilleurs scores de la semaine remportent un tote bag collector "Je crains dégun !" . Ensuite ils seront inscrit pour le tirage du vendredi.

Les meilleurs scores de la semaine remportent un tote bag collector "Je crains dégun !" © Radio France © Radio France - Stéphanie DEFRANCE

Cette semaine, gagnez :

Un robot de Piscine Dolphin LIBERTY 200

Dolphin présente sa nouvelle gamme de robots de piscine sans fil ! Cette nouvelle génération de robot garantit un nettoyage de piscine impeccable, avec un design sans-fil, pour une agilité inégalée, et une charge par induction. Grâce à un nettoyage puissant et intense et à un système de filtration supérieur, vous bénéficiez de la même fiabilité, du même service que les autres robots Dolphin, maintenant... sans fil ! Conseillé pour des piscine jusqu'à 5x10 mètres, il nettoie le fond et les parois. Léger, il permet une récupération facile du robot dans l'eau gâtée à un crochet.

(Valeur prix public recommandé 999 euros) - Livraison à domicile (sur les 5 départements de notre zone de diffusion)

Robot de piscine sans fil à gagnez cet été pour nettoyer votre piscine - https://www.robot-dolphin.fr/

18h à 19h : « C’est bon pour le moral ! »

Du lundi au vendredi, jouez au jeu du "Vrai/Faux" pour gagner de super cadeaux.

Le principe : on vous donne trois affirmations surprenantes, voire loufoques en lien avec l'actualité mondiale, française ou régionale. À vous de démêler le vrai du faux.

Chaque participant ayant au moins donné une bonne réponse gagne sa sélection pour le tirage du vendredi soir. Cette semaine gagnez

Une journée de location de voiture de collection avec Retrocab pour Flanez en Provence !

Une journée de location sans chauffeur en basse saison (du 16/09 au 14/06) de Brigitte, 2 chevaux de 1989 ou Luigi, fiat 500 Topolino de 1972, au départ de Saint-Cyr-sur-Mer.

Le Week-end 10h à 11h : « À la recherche de la Cigale d’Or »

Pour retrouver la Cigale d'Or cachée quelque part en Provence, résolvez les énigmes proposées chaque samedi et dimanche à 10h.

Cette semaine on vous offre des jeux de sociétés, si vous trouvez la ville ou le village, et si vous trouvez le lieu exact (musée, château, parc…) vous gagnez votre Cigale d'Or fabriquée par Les Faïences de Louis Sicard à Aubagne.

Si vous trouvez le lieu exact (musée, château, parc…) vous gagnez votre Cigale d'Or fabriquée par Les Faïences de Louis Sicard à Aubagne © Radio France - Cédric Fremi

