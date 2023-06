"Des flammes à la lumière: Revivez la bataille de Verdun à travers un spectacle époustouflant"

Le spectacle des Flammes à la lumière est une expérience unique qui mêle habilement la lumière, le son et des effets visuels saisissants pour raconter l'histoire de la bataille de Verdun. Chaque année, des milliers de visiteurs affluent vers le site historique pour assister à ce spectacle immersif, qui se déroule au cœur du champ de bataille de Verdun.

ⓘ Publicité

Teaser "Des Flammes... à la Lumière" - Verdun (55)

Des tableaux émouvants retraçent les moments clés de la bataille de Verdun. Des images poignantes des soldats, de leurs souffrances et de leur bravoure, rappellent la dure réalité de la guerre. Les jeux de lumière et les effets visuels dynamiques créent une atmosphère captivante, transportant les spectateurs dans un voyage à travers le temps.

reconstitution de bataille dans les tranchées de Verdun

L'hommage rendu aux soldats tombés au combat est au cœur du spectacle. Des noms de soldats et des témoignages sont projetés sur les monuments, rappelant la mémoire de ceux qui ont donné leur vie.

Le spectacle monumental "des Flammes à la lumière"

Informations pratiques :

Les dates 2023 : 23,24 et 30 juin,1,7,8,15,21,22,et 28 juillet 2023

Les tarifs : ICI

L'adresse : les carrières d'Haudainville à l'entrée de Verdun, sur la départementale 903, direction Metz/Nancy. Par l'autoroute, sortie Verdun.

Horaires : Ouverture des portes à 19h00. Fermeture des portes pour l'entrée du public, à 22h00. Le spectacle commence à la nuit noire.

Restauration sur place possible

Parking gratuit pour voiture et camping car

Cela vous a donné envie de participer à ce spectacle ? Devenez bénévoles ICI

France Bleu Sud Lorraine recommande à ceux qui cherchent à vivre une expérience immersive et émouvante, le spectacle des Flammes à la lumière. En mêlant habilement la lumière, le son et des effets visuels saisissants, il permet de revivre l'intensité de la bataille de Verdun et de rendre hommage aux soldats qui ont combattu avec bravoure. Ne manquez pas cette occasion unique de plonger dans l'histoire et de commémorer un chapitre important de notre passé.

Et puis si vous vous pensez chanceux tentez de gagner vos places lors des différents jeux sur l'antenne.

A vos téléphone 03.83.36.20.20.

Bonne chance à tous.