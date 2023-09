Dimanche 17 Septembre - Visite insolite à faire en famille à Bas-Caumont dans l'Eure

La Chapelle de la Ronce se trouve en vallée de la Seine, à flanc de colline.

ⓘ Publicité

Les propriétaires de ce lieu romantique vous raconteront l'étonnante histoire de cette chapelle, et pourquoi elle fut bâtie autour d'un chêne… Depuis le 31 Mai dernier, ce chêne est reconnu ''Arbre remarquable'' : label décerné par l'association ARBRES .

Ce site privé, vraiment étonnant, n'accueille le public que 2 fois par an : profitez de l'occasion, et du panorama sur la Seine, que vous découvrirez depuis la terrasse de la Chapelle : c'est tout près d’anciennes carrières de pierre, la fameuse pierre de Caumont qui résiste bien au gel, et qui a servi à construire cathédrales, églises et belles demeures

Pour sortir des sentiers battus ! c'est par le ''chemin de carrier'', qui servait à amener les blocs de pierre jusqu'à la Seine, que l'on arrive à la chapelle. On a l'impression d'une petite ''montée à l'alpage'' !

J'y vais ! C'est à 4 km de la Bouille vers Bardouville.

A Bas-Caumont, dans l'Eure, la chapelle de la Ronce se trouve au n° 101 quai de Seine. Petit parking juste à côté, au n° 100.

Petit don souhaité de 1 € paradulte, pour aider à l'entretien de ce site privé.

Infos 02 35 18 03 22