Direction le 7ème ciel pour les amoureux !

Un dîner aux chandelles ? Trop commun... Un bouquet de roses ? Déjà fait !... Un parfum ? Tellement commun... Vous êtes en panne d'idée pour la Saint-Valentin ? France Bleu Maine pense à vous et vous propose de vous envoyer en l'air (en tout bien tout honneur évidemment).

Vous jouez à 7h10 et 8h10 et vous êtes automatiquement sélectionnés pour le tirage !

En partenariat avec Air Bleu ULM , tentez de remporter votre vol pour deux personnes ! Un vol d'une demi-heure au départ de l’aérodrome, route d’Angers au Mans, pour vous et votre bien aimé.e pour le plein de souvenirs en toute quiétude et remplis de romantisme.

Comment participer ? Jouez comme tous les matins à 7h10 et 8h10 avec Grégory Régnier et en plus de gagner le cadeau du jour, vous serez automatiquement inscrits pour le grand tirage du mardi 14 février à 8h45. Plus d'excuses si vous ne savez pas quoi offrir cette année !

Toutes les infos et les activités proposées sur le site de Air Bleu ULM