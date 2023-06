Drôme et Ardèche : profitez du soleil ce week-end des 17 et 18 juin et même au-delà

Projetons-nous au-delà du week-end ! Lundi 19 à 19H00, les deux réalisateurs Eric Tolédano et Olivier Nakache sont dans la Drôme à Valence au cinéma Pathé pour présenter en avant-première leur nouvelle comédie "Une année difficile". Un film particulièrement drôle qui contourne subtilement tous les clichés autour de 2 loosers qui pour survivre vont se rapprocher d'activistes écolo. Samedi 7H40, lundi 8H15 et 9H25 des invitations à gagner pour cette avant-première en écoutant et en jouant avec France Bleu Drôme Ardèche.

Eric Tolédano et Olivier Nakache © Radio France - Vincent Pillet

L'évènement de ce samedi 17 juin, c'est évidemment L'Ardéchoise , le plus grand rassemblement cyclotouriste européen ! Le regretté Robert Marchand en était la mascotte.

Robert Marchand en 2019 au Pouzin © Radio France - Nathalie Rodrigues

Et coïncidence !!! Emilien Buffa, l'artiste ardéchois et tous ses amis du collectif "Les Ardéchois" sortent le clip de la chanson "L'Ardéchoise", à voir et revoir !

Vive l'Ardéchoise - Les Ardéchois 🚴🏼Chanson sur la course l'Ardéchoise - Vélo - Cyclisme

Passionné par l'archéologie ? Ce week-end est le vôtre partout en Europe avec les journées Européennes de l'archéologie . Nombreux rendez-vous en Ardèche et dans la Drôme, notamment à O rgnac L'aven , aux Vans, à Muséal qui fête ses 10 ans à Alba La Romaine ou encore à Saint-Uze.

Pour les amateurs de bonnes quilles, entendez de bonnes bouteilles, Chambonas accueille le 1er Quilles le festival , le 1er festival des vins vivants Quilles. Le festival se tient en Cévennes d’Ardèche, au camping de la Surre à Chambonas ces 17 et 18 juin. Organisé par l’association « Sous les Arbres », ce festival a un concept original : des vignerons de la région choisissent de faire découvrir aux visiteurs un vigneron ou une vigneronne de leur choix, issu d’une autre région viticole .

Vignobles des Côtes du Rhône © Radio France - Vincent Pillet

De la musique, de la danse avec la folle semaine du conservatoire de Montélimar agglo. Concert, bal et même un flashmob samedi 17 juin.

Affiche fête de la musique- Conservatoire Montélimar

De la danse également en Hermitage, à Mercurol à l'espace Eden avec Danse Passion. Vous connaissez "Martine à la plage", "Martine à la maison", voici Martine Vive la danse ! Un spectacle avec mélange de danse contemporaine, modern jazz, hip-hop, etc...2 représentations samedi 17 juin à 15H et 20H avec des initiations.

Affiche Martine vive la danse

Polyphonies Corses à Montmeyran entre Crest et Valence dimanche. La fraicheur d'une église ne se refuse pas et avec un ensemble de qualité : Terra Canta Corsica" dimanche 18 juin à 17H00.