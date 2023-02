Du 27/02 au 03/03, provoquez la chance avec Comtois rend-toi et le casino de Luxeuil Les Bains,

Avec la box Joa bien-être savourez et appréciez chaque instant

Un séjour à Luxeuil Les Bains ! Vous n'y auriez pas pensé? Et bien France Bleu Belfort Montbéliard vous l'offre

Construit dans une ancienne maison de maître, l'hôtel Le Clos Rebillotte aura le plaisir de vous accueillir le temps d'une nuit dans une chambre "Luxe". Vous retrouverez le charme et le caractère des lieux dans un espace douillet, confortable et spacieux.

Hôtel Luxeuil Les Bains - Casino Luxeuil

Vous serez ensuite invité à savourer un dîner et un petit-déjeuner au restaurant Comptoir Joa, où vous pourrez goûter à une cuisine type bistrot, revisitée par le chef, à base de produits locaux de saison, le tout accompagné d'une coupe de champagne pour trinquer à ce beau cadeau.

Faite ensuite une pause détente avec un massage duo. 60 minutes de pure détente rien que pour vous!

Puisque la chance est avec vous, pourquoi ne pas pousser les portes du Casino et tenter de remporter le Jackpot ?

Casino - Casino Luxeuil

Ça vous tente? Alors provoquez la chance :

Tous les jours entre 11h et midi composez le 03 84 22 82 82 pour vous inscrire et participer au jeu "Comtois rends toi". Une fois votre inscription faite, restez bien près du téléphone, il se pourrait qu'il sonne ! Répondez à un maximum de questions en 1 minute et tentez, ou pas, la question " Neni ma foi " qui vous permettra de doubler vos points si votre réponse est juste, ou de les diviser par 2 si elle est fausse.

Chaque jour, la personne qui aura marqué le plus de points remportera un magnifique plaid France Bleu.

Rendez-vous dès lundi 27 février !