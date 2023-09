Du 3 au 5 novembre - Festiv'Art 2023 à Louviers dans l'Eure

Organisé en partenariat avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Normandie, ce salon régional permet de mettre en valeur la diversité des métiers d’art, de valoriser les savoir-faire et la transmission aux générations futures.

Organisé en partenariat avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Normandie, ce salon régional permet de mettre en valeur la diversité des métiers d’art, de valoriser les savoir-faire et la transmission aux générations futures.

Les artisans d’art, rigoureusement sélectionnés, exposeront et vendront leurs plus belles créations les 3.4 et 5 novembre 2023. Ils exprimeront toute leur créativité au travers d’expositions, de démonstrations, de conférences. Les centres de formation d’artisanat d’art seront également présents pour vous exposer la richesse de l’offre du territoire Seine-Eure en matière d’apprentissage.

Cliquez ICI pour découvrir les premiers exposants du Festiv'Art