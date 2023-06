Du Jazz dans les oreilles

En 2000, Roger Luccioni (toujours adjoint au maire chargé des musées) relance l'idée d'un festival de jazz de plus grande envergure, visant à améliorer l'image culturelle de la ville. Il crée l'association Jazz des cinq continents avec Bernard Souroque (metteur en scène et ancien organisateur de la Feria de Nîmes) et Régis Guerbois. La ligne artistique du festival vise à développer une identité « pluriethnique et pluriculturelle ».

La première édition investit les jardins du palais Longchamp, lieu central à Marseille.

Depuis 2008, la soirée d'ouverture du Festival est une soirée gratuite, donnée en ville (Vieux-Port de Marseille, Friche la Belle de Mai, parvis du stade Vélodrome), avec des artistes locaux ou émergents. Des animations autour du jazz sont proposées (jazz et pétanque, expositions photographiques, peintures, after-hours dans un bistrot-jazz ou un hôtel de luxe, croisières-concerts, etc.)

Puis en 2015 le Festival change de nom en devenant Marseille Jazz des 5 Continents « pour identifier la ville comme une destination auprès du public international ».

Un festival international de jazz en ville dans un écrin, entre minéral et végétal, sur la rive de la Méditerranée

Leur regard sur le paysage Festival Le Jazz des cinq continents participe à l’indispensable transformation des festivals partout dans le monde pour allier culture et développement durable. Conscients des enjeux environnementaux et sociétaux, ils ont pris des engagements. Chaque année, ils se complètent, certains sont datés, de nouveaux s’imposent et puis les majeurs s’affirment en lien avec les avancées de la réflexion. Leur capacité à se glisser dans les bonnes pratiques est un objectif d’une stratégie globale portée par l’équipe entière. Intemporel, inclusif, écoresponsable et disruptif, c’est ensemble qu'ils construisons le présent du Jazz des cinq continents avec des partenaires souhaitant s'inscrire dans cette démarche.

Leurs engagements

Le Jazz des cinq continents intègre les enjeux de l’éco-responsabilité à moyen et à long terme, dans sa vision et sa stratégie de développement. Avant tout, ils s'engagent à se conformer aux règles légales en vigueur de notre pays.

Outre la raison d’être artistique et l’ambition de mettre en valeur son territoire, le festival Marseille Jazz des cinq continents est engagé depuis plusieurs années dans une démarche RSE et RSO. Un plan de développement raisonné établi en 2021 avec un Cabinet conseil expert RSO est suivi.

Actions sociales et solidaires, valorisation, tri et réduction des déchets, choix de prestataires privilégiant les circuits courts, respect de l’environnement et des espaces occupés, engagements écologiques structurels, sensibilisation des équipes et des publics aux questions environnementales et sociales, lutte contre toutes formes de violences, engagement dans l’économie circulaire : Approvisionnement durable (achats responsables). Écoconception, Écologie territoriale, Économie de la fonctionnalité, Consommation responsable, Allongement de la durée d’usage, Recyclage, Fin de vie produit.

Programmation 2023

Mardi 11 juillet 2023 à 21:00 : Concert Dhafer Youssef au CENTRE DE LA VIEILLE CHARITE

Mercredi 12 juillet 2023 à 20:30 : Concert Oxmo Puccino & Yaron Herman au CENTRE DE LA VIEILLE CHARITE

Jeudi 13 juillet 2023 à 21:00 : Concert Brad Mehldau Trio au CENTRE DE LA VIEILLE CHARITE

Dimanche 16 juillet 2023 à 20:00 : Concert Ballaké Sissoko à l’ABBAYE ST VICTOR

Mercredi 19 juillet 2023 à 20:30 : Concert Kahil El’Zabar / Sarab / & More au MUCEM

Jeudi 20 juillet 2023 à 20:30 : Concert Dianne Reeves / Benjamin Lackner au THEATRE SILVAIN

Vendredi 21 juillet 2023 à 20:30 : Concert Chilly Gonzales / Ana Carla Maza au THEATRE SILVAIN

Samedi 22 juillet 2023 à 20:30 : Concert Marcus Miller / Alfa Mist au THEATRE SILVAIN

Mardi 25 juillet 2023 à 20:30 : Concert Gilberto Gil / Samara Joy au PALAIS LONGCHAMP

Mercredi 26 juillet 2023 à 20:30 : Concert Michael Leonhart Orchestra & JSWISS au PALAIS LONGCHAMP –

Jeudi 27 juillet 2023 à 20:30 : Concert Selah Sue / Morcheeba au PALAIS LONGCHAMP –

Venez gagner vos places en écoutant l'émission en direct Aiolive au Théâtre de la Sucrière le 8 juillet entre 16h et 19h en direct animé par Mélanie Masson et Hervé Godard . Et venez gagner d'autre places en écoutant l'antenne France Bleu Provence 103.6.

