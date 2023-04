Écoutez, jouez et gagnez de superbes cadeaux avec votre radio

Le 6/9 de France Bleu Provence : La météo des Balcons

Réveillez-vous en douceur avec Philippe Richard et donnez la météo de votre commune à l’antenne entre 6h et 7h pour gagner chaque jour 1 Bonsaï d'une valeur de 50 euros à l'occasion du Printemps des Bonsaï les 15 et 16 avril à La Salle Pléiade à La Destrousse

France Bleu Provence est partenaire du Printemps des Bonsaïs les 15 & 16 avril à la Destrousse - Affiche 2023

10h à 11h : Circuits Bleu - Côté Saveurs Méditerranéennes

Toutes les recettes méditerranéennes avec les chefs de Provence, les producteurs locaux et les auditeurs.

Partagez votre recette à l’antenne, échangez vos secrets de cuisine avec nous. Chaque participant est inscrit au tirage de fin d’émission pour gagner, à l'occasion de la Foire de Brignoles du 15 au 23 avril , 1 panier gourmand d'une valeur de 100 euros, comprenant :

1 Huile d’olive du Moulin du Haut Jasson - La Londe les Maures

- La Londe les Maures 1 pot de miel L’abeille de l’Esterel – Le Muy

– Le Muy 1 compote de pommes Maison Patoulatchie - Cotignac

- Cotignac 2 boites d’herbes aromatiques Truc&co – Esparron

– Esparron 3 tartinables L es Confiotes de Mamie – Solliès Pont

– Solliès Pont 1 coulis de fruits Les Confiotes de Mamie – Solliès Pont

– Solliès Pont 1 bouteille de vin Rosé Côtes de Provence

1 bouteille de vin Blanc Coteaux Varois en Provence

À récupérer sur le salon aux jours et heures d'ouverture

Gagnez votre panier gourmand avec France Bleu Provence à l'occasion de la foire de Brignoles du 15 au 23 avril 2023 - Photo non contractuelle

11h à 12h : Circuits Bleu - Côté Jeu … Je crains dégun

Du lundi au vendredi, jouez au quiz de culture générale et provençale avec Cédric Frémi, quatre questions pour quatre candidats. Des questionnaires dédiés aux Bouches-du-Rhône, le Var, les Alpes Maritimes, les Alpes de Haute Provence et les Hautes Alpes. Le meilleur score du jour gagne :

un Tote Bag France Bleu en coton « Je crains dégun »

À l'occasion de la Foire de Brignoles du 15 au 23 avril , les meilleurs scores de la semaine remportent leur sélection pour le tirage du vendredi pour gagner :

1 Canapé Home Sofa d'une valeur de 3000 euros.

Canapé en 2 modules composé d'une banquette amovible et d'une méridienne modulable. En tissu microfibre jaune et gris. Longueur totale : 3m sur 2m10. Livré à domicile sur les zones de Marseille, Bouches du Rhône, Var et Alpes Maritimes.

Gagnez un canapé design Home Sofa avec France Bleu Provence - Canapé Home Sofa

France Bleu Provence est partenaire de la Foire de Brignoles du 15 au 23 avril 2023 - Affiche 2023

18h à 19h : C’est bon pour le moral !

Et si on prenait la vie du bon côté ? Une heure pour oublier les tracas du quotidien. Partagez votre bonne humeur avec Laurent Menel en participant au jeu « Vrai ou Faux » et marquez un maximum de points.

Les participants sont inscrits au grand tirage du vendredi pour gagner :

1 Box 100% Emotions pour profiter d'une expérience au choix parmi plus de 1700 activités : pilotage ou baptême de GT, canoé-kayak, paddle, parcours aventure... Faites battre votre cœur à 100 à l'heure !

pour profiter d'une expérience au choix parmi plus de 1700 activités : pilotage ou baptême de GT, canoé-kayak, paddle, parcours aventure... 60 euros de carte carburant

Gagnez votre box 100% Émotions et découvrez de nouvelles sensations comme le paddle © Radio France - Carole Michel

19h à 20h : 100% OM

Pour tout savoir sur l'Olympique de Marseille, c'est sur France Bleu Provence ! L'OM côté cœur avec tous les passionnés et supporters de l'Olympique de Marseille, invités par Laurent Menel et Omar Keddadouche. Chaque jour, partagez votre avis, répondez aux questions et gagnez votre inscription pour le tirage du vendredi. À gagner cette semaine :

2 invitations pour OM - Auxerre le 30 avril au Stade Vélodrome

Le Week-end 10h à 11h : À la recherche de la Cigale d’Or

Pour retrouver la Cigale d'Or cachée quelque part en Provence, résolvez les énigmes proposées chaque samedi et dimanche à 10h. Cette semaine un cadeau France Bleu Provence, si vous trouvez la ville ou le village, et si vous trouvez le lieu exact (musée, château, parc…) vous gagnez votre Cigale d'Or fabriquée par Les Faïences de Louis Sicard à Aubagne

Chaque week-end, jouez avec France Bleu Provence et gagnez votre Cigale d'Or des Faïences Louis Sicard à Aubagne © Radio France - Carole Michel

