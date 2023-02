Écoutez, jouez et gagnez un séjour dans le Golfe de St Tropez ou dans le Luberon

Le 6/9 de France Bleu Provence : « La météo des Balcons »

Réveillez-vous en douceur avec Kévin Colloc et donnez la météo de votre commune à l’antenne entre 6h et 7h pour gagner chaque jour un cadeau Savonnerie Fer à Cheval à Marseille :

Soit 1 Coffret Savons Pur Olive

Soit 1 Coffret Thé Blanc Yuzu

Soit 1 Bougie Parfumée 100% végétale et 1 Coffret Savonnettes parfumées.

Donnez la météo de votre commune à l'antenne et participez au tirage au sort pour gagner des produits de la Savonnerie Fer à Cheval de Marseille © Radio France - Carole Michel

Fondée en 1856, Fer à Cheval, la plus ancienne savonnerie de Marseille encore en activité inscrite aux monuments historiques, perpétue la méthode de fabrication et de saponification du savon de Marseille en chaudron selon la véritable méthode « Marseillaise ». Elle propose des produits d’hygiène et d’entretien pour toute la famille.

Il est d’ailleurs possible de visiter son usine du lundi au vendredi de 10h à 18h pour se plonger dans les secrets de ce savon ancestral.

Prochaines visites :

Mercredi 22 février à 14h00

Vendredi 24 février à 10h30

Lundi 27 février à 10h30

Mercredi 1 mars 14h00

Vendredi 3 mars 10h30

Vous pouvez vous inscrire ici : Visite Fer à Cheval

Le savon de Marseille, utile dans toute la maison, pour le soin du corps, du linge et de la maison. - Savonnerie Fer à Cheval Marseille

10h à 11h : « Circuits Bleu - Côté Saveurs Méditerranéennes »

Toutes les recettes méditerranéennes avec les chefs de Provence et les auditeurs. Chaque jour partagez votre recette à l’antenne, échangez vos secrets de cuisine avec nous. Tous les participants sont inscrits au tirage du vendredi pour gagner un Robot de Cuisine multifonction made in France

Avec ses lignes simples et épurées, ce robot multifonction est un véritable rayon de soleil qui égayera votre cuisine et votre plan de travail. Grâce à ses fonctionnalités pratiques, il vous garantira des résultats parfaits en toute simplicité. Caractéristiques techniques :

Nombre d'accessoires : 4

15 fonctions, 2 vitesses

Compatibilité lave-vaisselle : Pièces amovibles à l'exception du bloc moteur.

Capacité totale du bol : 2.4 L.

Gagnez un robot de cuisine de marque française en donnant votre recette de cuisine à l'antenne

11h à 12h : « Circuits Bleu - Côté Jeu … Je crains dégun »

Du lundi au vendredi, jouez au quiz de culture générale et provençale avec Cédric Frémi, quatre questions pour quatre candidats. Des questionnaires dédiés aux Bouches-du-Rhône, le Var, les Alpes Maritimes, les Alpes de Haute Provence et les Hautes Alpes.

Le meilleur score du jour gagne un Tote Bag France Bleu en coton « Je crains dégun »

Les meilleurs scores de la semaine remportent leur sélection pour le tirage du vendredi. À gagner cette semaine un séjour à l’hôtel **** - La villa Douce au Rayol Canadel comprenant :

1 nuit en chambre double vue mer pour 2 personnes

Accueil personnalisé en chambre

Petit déjeuner buffet avec des produits bio et des gâteaux faits maison

Tea time de 16h à 17h30

Sur réservation et sous réserve de disponibilité - Hors juillet / août

Valable jusqu'au 31.10.2023

Hôtel 4 étoiles d’exception, ouvert à l’année. La Villa Douce**** vous accueille sur les hauteurs du Rayol Canadel Sur Mer, un des villages les plus préservés du Var. Idéalement situé entre Saint-Tropez et le Lavandou et à seulement quelques minutes des plages, La Villa Douce **** est plus qu’un hôtel intimiste. C’est un paradis caché entre ciel et mer.

Vous y découvrirez l’une des plus belles vues de la Côte d’Azur, où les mots « couper le souffle » prennent tout leur sens.

Sobres et élégantes les 31 Chambres et Suites de La Villa Douce **** disposent toutes d’une terrasse ou d’un balcon vous offrant une vue panoramique à 180° sur la mer et les Îles d’Or.

Un véritable paradis pour les amateurs de paysages grandioses. Un cadre d’exception en perpétuel mouvement au fil du jour comme au fil des saisons. Aérienne et maritime, La Villa Douce **** est une invitation au ressourcement et à l’inspiration.

Que diriez-vous d'un petit-déjeuner en duo avec une incroyable vue ? Jouez et tentez de gagner votre séjour à la Villa Douce au Rayol Canadel - La Villa Douce

La vue sur les Îles d'Or, un coucher de soleil époustouflant. Gagnez votre nuit à deux en jouant à "Je crains Dégun" du lundi au vendredi - La Villa Douce

16h à 19h : « Ici c’est la Provence et C’est bon pour le moral ! »

Jouez au jeu fil rouge de France Bleu Provence de 16h à 19h avec Elsa Romano et Laurent Menel.

Le principe :

2 sessions du jeu « Pas de panique » entre 16h et 18h : 30 secondes pour donner un maximum de réponses à la question posée par Elsa.

1 session du jeu « Vrai/Faux de l’actu » avec Laurent de 18h à 19h : 2 minutes pour deviner si les affirmations sont vraies ou fausses.

Tous les participants au jeu fil rouge gagnent leur sélection pour le grand tirage du vendredi pour gagner avec notre partenaire Le Petit Futé un séjour au Château St Pierre de Méjans à Puyvert comprenant :

1 nuit au Château pour deux personnes

Petit-déjeuner pour 2 personnes

Modalités : à utiliser à partir du mois de septembre 2023 ou en semaine en mars, avril ou mai 2023

Sous réserve de disponibilité

Le Château Saint-Pierre de Mejans est un domaine viticole du XIIe siècle avec plus de 12 hectares de vignes, d’oliviers et de lavande. Le château, un ancien prieuré, offre un voyage inédit dans le temps du Moyen Age. Avec ses murs en pierre de Rognes, et un emplacement près du charmant village de Lourmarin, c’est un lieu de rêve pour une simple dégustation au caveau ou un séjour en famille.

Le prieuré est un des lieux emblématiques de la région, avec sa chapelle romane amputée de deux travées suite au séisme du 11 juin 1909, sa cour intérieure et ses salles voûtées.

Passez une nuit d'exception au Château Saint-Pierre de Méjans à Puyvert en jouant avec France Bleu Provence - Château Saint-Pierre de Méjans

Découvrez le fabuleux Château Saint-Pierre de Méjans à Puyvert - Château Saint-Pierre de Méjans

19h à 20h : « 100% OM »

Pour tout savoir sur l'Olympique de Marseille, c'est sur France Bleu Provence ! L'OM côté cœur avec tous les passionnés et supporters de l'Olympique de Marseille, invités par Laurent Menel et Omar Keddadouche. Chaque jour, partagez votre avis, répondez aux questions et gagnez votre inscription pour le tirage du vendredi. À gagner cette semaine :

2 invitations pour OM / PSG le 26 février 2023 au Stade Vélodrome.

Prêts pour soutenir l'OM ? Écoutez France Bleu Provence, le 100% OM, donnez le bon pronostic pour gagner des invitations OM-PSG le 26 février © Radio France - Carole Michel

Le Week-end 10h à 11h : « À la recherche de la Cigale d’Or »

Pour retrouver la Cigale d'Or cachée quelque part en Provence, résolvez les énigmes proposées chaque samedi et dimanche à 10h. Cette semaine un cadeau France Bleu Provence, si vous trouvez la ville ou le village, et si vous trouvez le lieu exact (musée, château, parc…) vous gagnez votre Cigale d'Or fabriquée par Les Faïences de Louis Sicard à Aubagne

Résolvez l'énigme chaque samedi et dimanche de 10h à 11h et gagnez votre Cigale d'Or des Faïences Louis Sicard à Aubagne. © Radio France - Carole Michel

