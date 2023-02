Écoutez la radio et gagnez des cadeaux incroyables dès maintenant !

Le 6/9 de France Bleu Provence : « La météo des Balcons »

Réveillez-vous en douceur avec Philippe Richard et donnez la météo de votre commune à l’antenne entre 6h et 8h pour gagner chaque jour une montre connectée, une caméra de sport, une machine à café, des livres de cuisines ou des jeux de sociétés.

Partagez votre météo avec nous et remportez une montre connectée, une caméra de sport et bien d'autres cadeaux © Getty - Yevgen Romanenko

10h à 11h : « Circuits Bleu - Côté Saveurs Méditerranéennes »

Toutes les recettes méditerranéennes avec les chefs de Provence et les auditeurs.

Chaque jour partagez votre recette à l’antenne, échangez vos secrets de cuisine avec nous. Tous les participants sont inscrits au tirage du vendredi pour gagner :

un robot de cuisine made in France

Gagnez votre robot de cuisine made ins France en donnant une recette © Getty - SEBASTIAN KAULITZKI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

11h à 12h : « Circuits Bleu - Côté Jeu … Je crains dégun »

Du lundi au vendredi, jouez au quiz de culture générale et provençale avec Cédric Frémi, quatre questions pour quatre candidats.

Les meilleurs scores de la semaine remportent un tote bag collector "Je crains dégun !". Ensuite ils seront inscrit pour le tirage du vendredi.

Cette semaine, gagnez un séjour au Domaine du Mas de Pierre à Saint Paul de Vence comprenant

une nuit avec petit déjeuner , accès au spa avec piscine, sauna, hammam , snow cave et fitness

, accès au , snow cave et fitness un diner au restaurant gastronomique composé de trois plats à La Table de Pierre, restaurant gastronomique

Gagnez votre séjour au Domaine du Mas de Pierre à Saint Paul de Vence avec France Bleu Provence © Radio France - Stéphanie DEFRANCE

16h à 19h : « Ici c’est la Provence et C’est bon pour le moral ! »

Jouez au jeu fil rouge de France Bleu Provence de 16h à 19h avec Mélanie Masson et Laurent Menel.

Le principe :

Deux sessions du jeu « Pas de panique » entre 16h et 18h : 30 secondes pour donner un maximum de réponses à la question posée par Mélanie.

Une session du jeu « Vrai/Faux de l’actu » avec Laurent de 18h à 19h : 2 minutes pour deviner si les affirmations sont vraies ou fausses.

Tous les participants au jeu fil rouge gagnent leur sélection pour le grand tirage du vendredi.

À gagner cette semaine à l'occasion du Salon Piscine Jardin et Univers Maison au Parc Chanot du 3 au 6 mars, un fauteuil gonflable In et Outdoor offert par l’exposant Calligaris / Design My Home Marseille.

Gagnez un fauteuil gonflable In et Outdoor (image d'illustration) © Getty - shutterjack

19h à 20h : "100% OM"

Pour tout savoir sur l'Olympique de Marseille, c'est sur France Bleu Provence ! L'OM côté cœur avec tous les passionnés et supporters de l'Olympique de Marseille, invités par Laurent Menel et Omar Keddadouche.

Chaque jour, partagez votre avis, répondez aux questions et gagnez votre inscription pour le tirage du vendredi.

À gagner cette semaine :

Deux invitations pour OM / Strasbourg le dimanche 12 mars 2023 à 20h45 à l'Orange Vélodrome.

Gagnez vos invitations pour OM / Strasbourg le dimanche 12 mars 2023 à 20h45 à l'Orange Vélodrome © Radio France - Stéphanie DEFRANCE

Le Week-end 10h à 11h : « À la recherche de la Cigale d’Or »

Pour retrouver la Cigale d'Or cachée quelque part en Provence, résolvez les énigmes proposées chaque samedi et dimanche à 10h. Cette semaine vos invitations pour l'exposition Yves Klein à Caumont à Aix-en-Provence , si vous trouvez la ville ou le village, et si vous trouvez le lieu exact (musée, château, parc…) vous gagnez votre Cigale d'Or fabriquée par Les Faïences de Louis Sicard à Aubagne

Résolvez les énigmes et gagnez votre cigale d'or avec la faïencerie Louis Sicard à Aubagne © Radio France - Cédric Frémi

