Épernay fête le printemps, avec son marché aux fleurs, dimanche 14 mai !

La cité sparnacienne accueillera, ce dimanche 14 mai entre 8 et 17 heures, le traditionnel marché aux fleurs , à l'occasion du printemps, histoire de préparer et d'embellir jardins, balcons et bords de fenêtres !

En été, un somptueux jardin © Radio France - DR

En plein centre-ville d' Épernay , place Hugues Plomb, de nombreux fleuristes, horticulteurs et pépiniéristes proposeront aux visiteurs de découvrir et d'acheter leurs végétaux ! Chaque visiteur pourra en outre échanger avec les producteurs et bénéficier de précieux conseils...

Roses, plumbagos, azalées, tulipes ou amarantes... vous cherchez la perle rare pour agrémenter votre jardin ou votre balcon ? C'est au marché aux fleurs d'Épernay que vous la trouverez !

Et en écoutant France Bleu Champagne-Ardenne toute cette semaine, vous pourrez repartir avec vos fleurs, en jouant au 03 26 48 2000 (prix d'un appel local), alors n'hésitez pas !