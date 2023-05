Événement exceptionnel " Metz Gospel Célébration" au zoo d'Amnéville un grand moment d'émotion et d'évasion !

Une soirée inoubliable "Metz Gospel Célébration" première édition proposée par l'association AfroGospel au Zoo d'Amnéville Salle Extended .🎤

ⓘ Publicité

Retrouvez sur cette scène des groupes, artistes et musiciens talentueux de la musique gospel, tels que Jospeh Moussio , Guy Zeze ainsi que les Gospel Koncept et Talina de Charisma Worship.

Chacun d'entre eux étant connus pour son style unique et sa prestation passionnée.

Ils vous interpréteront des morceaux les plus connus au plus originaux et de tous les temps. Un concert d'espoir, de paix, de vivre ensemble et de partage.

Un moment Gospel en live tel que vous ne l'avez jamais vécu ! - @MetzGospelCélébration

Vos invitations bientôt à gagner avec France Bleu Lorraine 📻

Le gospel est un genre de musique chrétienne avec des dominantes vocales qui varient selon la culture. 🎶

Un grand moment à partager en famille ou entres amis c'est le but de ce concert exceptionnel ! 🎼

Réserver maintenant vos places : cliquez 👉 ICI.

Amazing Grace by Ingrid and Astrid - Gospel Koncept au Nancy Jazz Pulsations 2021

Infos pratiques :

Concert à 18h dans la Salle Extended. Rendez-vous au portail 5 près de l’entrée principale du zoo.

Tarifs : entre 20€ et 30€, réservation en ligne uniquement.

L’abonnement du zoo ne donne pas accès au spectacle, car l’événement est indépendant du zoo.

Tél : 06 63 44 38 36

Informations :

Pour les spectateurs du concert, une navette est mise en place pour faciliter vos déplacements vers le lieu de l’événement.

Service de réservation de place dans la navette.

Contact: +33 (0)6 42 33 50 60

Pour ne rien manquer de notre actualité, suivez France Bleu Lorraine sur Facebook - Twitter et Instagram.

Pour nous écouter tous les jours c'est 👇

loading