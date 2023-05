Évènement gastronomique et artisanal Bulles en bouche, à Sacy, les 20 et 21 mai !

Bulles en bouche a lieu à Sacy les 20 et 21 mai

Samedi 20 et dimanche 21 mai, les vignerons de Sacy organisent des portes ouvertes et un marché gastronomique et artisanal est mis en place dans la commune dans le cadre de l'opération Bulles en bouche.

Le tarif, de 5 euros pour les deux jours, permet de profiter pleinement de toutes les activités proposées durant ce week-end en plein cœur du vignoble champenois, samedi 20 mai de 10 à 19 heures et dimanche 21 de 10 à 18 heures.

