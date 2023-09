Événement : Pascal Obispo de retour sur ses terres girondines le 13 octobre

Depuis le succès de son album “Plus que tout au monde” en 1992, Pascal Obispo enchaîne les albums et les projets. Auteur, compositeur et interprète, le chanteur affectionne son sud-ouest natal. Il l’a chanté avec son tube “Tombé pour elle”... et il le prouve en revenant sur ses terres le vendredi 13 octobre 2023.

Pascal Obispo en tournée avec France Bleu

Pascal Obispo en tournée et dédicace avec France Bleu Gironde

Depuis 30 ans, Pascal Obispo régale ses fans toujours plus nombreux. Pour célébrer cet anniversaire, le chanteur et ses douze musiciens partent en tournée événement avec France Bleu. Il posera ses valises en Gironde pour un double événement le vendredi 13 octobre 2023.

Avant son grand show à l’Arkea Arena à Floirac à 20h, le chanteur donne rendez-vous à ses fans au magasin Cultura de Bègles pour une séance de dédicace de 13h30 à 15h. Ne ratez pas votre chance de rencontrer votre idole. Pour cela, inscrivez-vous dès maintenant !

Après ce moment privilégié avec son public, Pascal Obispo retrouvera l’ambiance des salles de concert. Cette bête de scène vous a préparé un show comme il sait le faire avec ses plus grands tubes. 30 ans en chansons, 30 ans de succès à découvrir sur scène le vendredi 13 octobre à 20h à l’Arkea Arena à Floirac.

30 ans de succès pour Pascal Obispo

Pour réviser vos classiques et préparer cette journée événement autour de Pascal Obispo, (re)découvrez quelques uns de ses plus grands tubes…

