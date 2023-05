Organisée en 2022 au cœur du village, le Comité d’Animation Culturelles Tallanais a décidé de poursuivre les changements en renouvelant entièrement son bureau d’association, désormais composé en grande majorité par de jeunes tallanais qui ont à cœur de mettre en commun leur énergie et leurs idées pour continuer à faire vivre la manifestation.

Les visiteurs et habitués de la Festa di l’Oliu Novu pourront ainsi aller à la rencontre de la cinquantaine de producteurs, artisans et créateurs parmi lesquels se trouveront les oléiculteurs, charcutiers, fromagers, confiseurs et bijoutiers. Les stands seront ainsi disposés dans un environnement patrimonial qui a donné ses lettres de noblesse au village dominant la vallée du Rizzanesi.

A Sainte-Lucie-de-Tallano, l’oléiculture est une voie qui séduit toujours les jeunes du village souhaitant faire vivre les anciennes exploitations.

Certains s’y sont lancés au cours des dernières années, c’est le cas de Paul-Dominique Ricci et Paul-Antoine Corsi. Anciennement installés, les exploitations du Palazzu, de la cave Santa Lucia et de Jacques Leandri continuent de faire partie du paysage oléicole. A côté de ces professionnels, la culture de l’olivier est demeurée ancrée dans les pratiques de nombreuses familles qui ont conservé leurs parcelles et continuent de produire quelques litres destinés à leur consommation personnelle.

Allier le patrimoine rural et architectural. Tel est le credo de la Festa di l’Oliu Novu et de Sainte-Lucie-de-Tallano dont les habitants et les équipes municipales successives ont entrepris, depuis les années

1990 de mettre en valeur cet héritage pour en faire un lieu et une destination reconnus, non seulement en Corse mais aussi à l’extérieur de l’île.

Programme

SAMEDI

10h - Ouverture du champ de foire

11h - Piazza Cudetta

Inauguration du champ de foire en présence du CACT et des élus du territoire

18h- fermeture

DIMANCHE

10h - Ouverture du champ de foire

15h - CONFÉRENCE - Eglise Sainte-Lucie

La pierre en héritage, ou comment vit-on dans un village à haute valeur patrimoniale Échanges entre jeunes urbanistes et architectes insulaires, animation d’un débat avec la salle.

17h - Tirage de la Tombola, de nombreux lots à gagner !

18h fermeture

TOUT LE WEEK-END

Versu a strada di u mulinu…

Visite du vieux moulin à huile “U Fragnonu”, transformé en écomusée. Découverte du processus de fabrication traditionnelle de l’huile d’olive.

Exposition de l’association U SCODDU sur l’architecture vernaculaire et le patrimoine du sud de la Corse.

Au stand du Parc Naturel Régional de Corse: exposition du programme LIFE Gyprescue pour sensibiliser à la sauvegarde du gypaète barbu, grand rapace aujourd’hui menacé.

Animations sur les stands avec la Souris Verte

Jeux d’enfants - Piazza d’Olmu

Structures gonflables, animations, mascottes avec la Souris Verte

Tombola au bénéfice du Comité d’Associations Culturelles Tallanais

INFOS PRATIQUES

Parking au couvent Saint-François et dépose minute devant le champ de foire

Stationnement interdit dans la traverse du village (sauf places handicapées)