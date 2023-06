Festilumi à Bonifacio

Le parcours de cette édition 2023 est conçu à la manière d’un fil conducteur à suivre instinctivement et d’un ensemble de points d’intérêts marqués par des installations variées, riches de découvertes. Les lieux seront investis à différentes échelles, entre animations grandioses, scénographies intimistes, interactions humaines poétiques et lanternes lumineuses invitant le public à être par moment spectateur, à d’autres instants lui-même acteur. La conception de l’événement, la programmation artistique et la mise en lumière sont assurées, comme les années précédentes par l’AgenceLumière et son directeur Régis Clouzet.

ⓘ Publicité

Les 4 piliers du parcours scénographique :

PROJECTIONS MONUMENTALES

Projections de lumière et d’images à base de vidéoprojections géantes sur les façades des bâtiments clés du cœur de la ville, elles constituent un récit à grande échelle partagé par tous. D’abord appel au loin invitant les visiteurs à pénétrer la forteresse, elles fédèrent ensuite le public en son sein autour de contes réalistes ou fantastiques inspirés de l’histoire des peintres de Bonifacio ou de la Corse elle-même. D’un langage poétique « traditionnel » à partir du Bastion de l’Étendard, les projections évoluent progressivement vers un univers numérique plus contemporain à son apogée dans le quartier Pisan à travers cette année une projection immersive sur le thème de l’océan. Spectacle mêlant pour la première fois arts numériques et spectacle vivant.

ŒUVRES LUMINEUSES

Installations artistiques disséminées au sein de la ville et rythmant le parcours du festival, elles interagissent avec la lumière, la manipulent, la magnifient et parfois même la connectent avec le public. Rattachées au sol, elles se positionnent à hauteur d’homme pour une immersion complète. Attractives, elles peuvent aussi être symboliques.

LANTERNES MAGIQUES

Présentes depuis les toutes premières éditions, véritables « Petit Poucet » lumineux, les « lanternes magiques » sont des objets dédiés à Festi Lumi et spécialement conçus pour lui. Silhouettes flottant au-dessus des gens, elles guident les pas des visiteurs à travers la ville et remplissent le ciel nocturne d’un essaim de lumières mystérieuses. Ces créatures imaginaires, recouvertes d’une pellicule aux couleurs changeantes diffusant une lumière douce et colorée, pourraient devenir, à la fin de chaque nuit, des compagnons lumineux pour tous (lanternes en vente pendant la durée du festival).

SPECTACLE VIVANT

Le spectacle vivant sera mis à l’honneur sur cette édition. Danseurs, jongleurs… chacun saura profiter de l’émulation du festival et maîtrisera le matériau lumière pour appuyer son propos artistique. Des artistes aux compétences variées, agrémenteront la promenade des visiteurs par des représentations ponctuelles animées et « animantes ».

Festi Lumi est un événement gratuit qui débute à la tombée de la nuit jusqu’à 01h du matin.

Toutes les infos ici