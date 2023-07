Festival Cap sur le Rire

Programme

15 juillet : MAXIME GASTEUIL

Depuis son premier spectacle dans lequel il s’énervait contre le manque de bon sens de notre époque, Maxime Gasteuil a tout essayé pour se calmer : le yoga, les dîners entre potes, voyager jusqu’à Tulum… Mais c’est en quittant Paris et en retournant chez ses parents, à Saint Emilion, qu’il a enfin compris pourquoi… Il ne se calmera jamais. Un vrai Retour aux Sources.

ⓘ Publicité

16 juillet : INGLORIOUS BY VERINO PLACE A L’INGLORIOUS COMEDY CLUB !!

Verino invite les plus grands humoristes du moment pour vous faire vivre la meilleure soirée de votre vie !

La recette : une soirée unique, 4 artistes déchaînés devant un public chauffé à bloc, avec Vérino, roi de l’impro, en maître de cérémonie !

1er Nom : ALEX VIZOREK Le prodige de l’humour belge a décidé d’écrire son nouveau spectacle sur le thème de la… mort! Partant du postulat que ça pouvait concerner pas mal de gens! Il s’appuie sur la philosophie, la biologie, la culture et sans oublier l’orgasme: appelé aussi la petite mort, Alex Vizorek nous offre avant tout un spectacle sur la VIE « Une culture étonnante, une audace permanente (...) et le charme d’un Gad Elmaleh blond. »

2e Nom : CECILE GIROUD ET YANN STOTZ Chanteurs, humoristes et imitateurs, le duo explosif de Cécile Giroud et Yann Stotz assurent un numéro unique, avec une complicité parfaitement millimétrée. Rois du music comic show, ces comédiens aux multiples talents se répondent à merveille sur scène, affichant une complémentarité dont on s’amuse indéniablement.

3e Nom : LA BAJON A travers de savoureux personnages, sur scène comme dans ses vidéos, La Bajon dépeint l’actualité avec un humour vigoureux et passionné. Les politiques en prennent pour leur grade, et le public en redemande !

4ème Nom : FRANJO Propulsé sur la nouvelle scène de l’humour grâce à ses vidéos réalisées pendant le confinement (+ 1 million de vues), Franjo captive grâce à son franc parler, et son flegme bien à lui. De sa vie à Melun, son ex, en passant par l’absurdité des actualités, Franjo parsème ses textes de délicieuse ironie et d’excellentes réparties.

17 juillet : REDOUANE BOUGHERABA

Redouane est attachant, impertinent, insolent et solaire, comme sa Provence natale ! Premier Marseillais du Jamel Comedy Club, au casting du film Méchants de Mouloud Achour, ou encore de La Vie Scolaire de Grand Corps Malade et Medhi Idir, et humoriste chroniqueur phare de l’émission Clique de Mouloud Achour... Redouane se produit dans un spectacle où se mêlent autodérision, improvisations et apartés de légende avec le public. Il se raconte et dresse un portrait réaliste de sa vie, avec des thèmes universels et d’actualité comme le mariage, ses voyages, ou encore les relations hommes femmes..