Festival Côté Cour en Pays d'Aix

Des concerts itinérants et solidaires

Grâce au succès des deux premières éditions, le Festival de Musique de Chambre « Côté Cour » développe son projet pour l’édition 2023. Cette troisième édition est née de la volonté d’une itinérance sur le territoire du Pays d’Aix, en explorant de nouveaux lieux.

Le Festival s’installe toujours dans les lieux historiques de la Ville d’Aix-en-Provence et ses alentours. Il débutera par une

Résidence d’Artistes à Venelles. Un concert gratuit et commenté pour les patients et personnels du CHIAP, Hôpital d’Aix-en-Provence-Pertuis. Cette année il aura lieu à la Chapelle de l’Hôpital de Pertuis, sera filmé et retransmis sur la chaine télé interne « TV CHIAP » afin que les patients qui ne peuvent se déplacer puissent visionner le concert depuis leur chambre.

Ouverture du festival

L’ouverture du Festival aura lieu lors d’un concert gratuit sur la place de l’Église de Puyricard.

Puis à l’Eglise de Venelles et les Jardins du Pavillon de Vendôme pour deux soirées, pour terminer par la cour du Cloître des Oblats à Aix-en-Provence.

Comme pour les précédentes éditions, les meilleurs musiciens de cette génération seront présents :

Le Quatuor Agate : Adrien Jurkovic et Thomas Descamps Violons, Raphaël Pagnon Alto, Simon Iachemet Violoncelle,

Marie Perbost Soprano, Le Trio Moïra : Marie Laforge Flûte, Raphaël Pagnon Alto et Léo Doumène Harpe, Alexis Gournel Piano, Raphaël Jouan Violoncelle, Corentin Apparailly Alto.

Plusieurs programmes seront donnés dans des formations à géométrie variable, autour de compositeurs tels que

Mozart, Ravel, Debussy, Brahms, Schubert, Strauss, Schöenberg ainsi qu’une création de l’Altiste Corentin Apparailly.

Le Programme

Concert du 2 août Place de l’Eglise de Puyricard

« Patchwork du Festival »

Concert du 3 août Eglise de Venelles

MOZART - Quintette à deux altos en Do majeur K 515

RAVEL - Sonatine, arrangement pour flûte, alto et harpe

FAURÉ Fantaisie pour Flûte et Sextuor à Cordes

WEBERN - Langsamer Satz, quatuor à cordes

DEBUSSY - Danses sacrée et profane pour harpe et quatuor à cordes

Concert du 4 août Jardins du Pavillon de Vendôme Aix-en-Provence

RAVEL - Quatuor à cordes

JONGEN - Concert à 5, flûte, harpe et trio à cordes

BRAHMS - Sextuor à cordes op. 36 n°2

Concert du 5 août Jardins du Pavillon Vendôme Aix-en-Provence

BRAHMS - Sonate pour violoncelle et piano N°1

APPARAILLY - Création mondiale pour le Trio Moïra, flûte, alto et harpe

SCHUMANN - Quintette à cordes avec piano op. 44

Concert du 6 août Cour du Cloître des Oblats Aix-en-Provence

SCHOENBERG - Verklärte Nacht, Sextuor à cordes

UNE NUIT D’ÉTÉ : Spectacle original de Marie PERBOST, Soprano, et des Musiciens de Côté Cour

