Festival de Musique d'Erbalunga

Programme :

10 Août : JENIFER

9e album, 20 ans de carrière et 5 millions d’albums vendus pour Jenifer qui revient avec un nouvel opus intitulé sobrement « n°9 » Enregistré entre Londres et Paris, dans le studio légendaire Eastcote où sont passés les Sex Pistols, Amy Winehouse, Adele ou encore Depeche Mode. Entourée de musiciens live mêlant cuivres, cordes, batterie et basse dans la lignée des grands albums des 60’s/ 70’s. On y retrouve les sonorités vintage qui ont données à Jenifer le goût de la musique et de la scène. Intemporel, lumineux, authentique, cet album ne manque pas d’audace. Les ballades brutes et sincères prennent une dimension émotionnelle tant la voix de Jenifer y est pure et l’orchestration envoutante. Ce disque est aussi ancré à notre époque grâce à la co-réalisation moderne de Kiris Houston, Julio Masidi et Jordan Houyez.

11 Août : KENDJI GIRAC

Après son dernier album “Mi Vida” certifié triple platine, Kendji l’artiste aux 5.5 millions d’albums vendus dans le monde revient avec son cinquième album studio “L’école de la vie”. On y retrouve son premier single “Eva” écrit et composé par Juliette Armanet ainsi que des duos avec les plus grands artistes du moment dont Florent Pagny, Soprano, Vianney ou Naps

12 Août : JAIN

« Après 4 ans d’absence, loin de la scène et de son public, JAIN est enfin de retour ! 4 longues années d’explorations musicales pour s’y perdre et mieux se retrouver. Elle a pris le temps d’écrire et composer un nouvel album dont elle est fière, juste équilibre entre electro, pop et folk. Elle viendra vous le présenter l’été prochain avec un nouveau live en groupe, un démarrage en festivals comme un besoin de renouer avec ceux qui l’ont vu grandir. Des retrouvailles attendues ! » « Déjà 4 ans depuis ma dernière tournée, 4 longues années loin de la scène, sans vous voir et me nourrir de votre énergie. Nous avons vécu tant de choses depuis, j’espère que vous avez trouvez la lumière malgré la pénombre… c’est mon cas et j’ai beaucoup de choses à vous dire. J’ai pris le temps d’écrire et composer un nouvel album dont je suis fière. Je viendrai vous le présenter l’été prochain avec un nouveau live en groupe. Il me tarde de vous retrouver.

13 Août : JULIEN CLERC

Après « La Tournée des 50 ans » et près de 200 dates en Europe et au Canada, Julien Clerc est de retour avec la tournée « Les Jours Heureux ». Pour faire suite aux concerts au Palais des Congrès de Paris et à L’Olympia et à une tournée dans toute la France, en Suisse et en Belgique, Julien Clerc vous offrira une adaptation acoustique du concert « Les Jours Heureux ». L’occasion de retrouver, dans un set inédit, les titres de l’album « Terrien », ses plus grands tubes et les titres emblématiques des artistes qui l’ont inspiré.